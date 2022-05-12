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"Аэрофлот" летом перейдет на российскую систему бронирования - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" летом перейдет на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" летом перейдет на российскую систему бронирования - РИА Новости, 12.05.2022
"Аэрофлот" летом перейдет на российскую систему бронирования
"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом, "Победа", "Россия" и "Уральские авиалинии" - до конца года, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:32
2022-05-12T13:54
экономика
аэрофлот
победа (авиакомпания)
уральские авиалинии
ростех
туризм
новости - туризм
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом, "Победа", "Россия" и "Уральские авиалинии" - до конца года, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех"."В этом году к системе присоединятся "Уральские авиалинии" и компании группы "Аэрофлот" – как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании "Победа" и "Россия". Планируется, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования уже летом этого года", - отмечается в сообщении.Речь идет о системе бронирования Leonardo, которая уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса".Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок, напомнили в госкорпорации."Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки – в течение 24 часов", - добавили в "Ростехе".
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экономика, аэрофлот, победа (авиакомпания), уральские авиалинии, ростех, новости - туризм, технологии
13:32 12.05.2022 (обновлено: 13:54 12.05.2022)
 
"Аэрофлот" летом перейдет на российскую систему бронирования

"Ростех": "Аэрофлот" летом перейдет на российскую систему бронирования

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом, "Победа", "Россия" и "Уральские авиалинии" - до конца года, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех".
"В этом году к системе присоединятся "Уральские авиалинии" и компании группы "Аэрофлот" – как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании "Победа" и "Россия". Планируется, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования уже летом этого года", - отмечается в сообщении.
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Речь идет о системе бронирования Leonardo, которая уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса".
Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок, напомнили в госкорпорации.
"Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки – в течение 24 часов", - добавили в "Ростехе".
 
ТуризмЭкономикаАэрофлотПобеда (авиакомпания)Уральские авиалинииРостехНовости - ТуризмТехнологии
 
 
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