Рейтинг@Mail.ru
Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/britaniya-1788109398.html
Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии
Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии - РИА Новости, 12.05.2022
Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила, если ЕС не проявит необходимой... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:43
2022-05-12T14:12
в мире
северная ирландия
великобритания
лондон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/76/1514297685_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_bdd5be563b0fe5e171b5521ee44d64b4.jpg
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила, если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям, говорится в сообщении Форин-офис."Министр иностранных дел сказала, что ситуация в Северной Ирландии – вопрос внутреннего мира и безопасности для Соединенного Королевства, и если ЕС не продемонстрирует необходимую гибкость, чтобы помочь решить эти проблемы, то как у ответственного правительства у нас не будет выбора, кроме как перейти к действиям", - говорится в сообщении.Трасс обрисовала в общих чертах, почему предложения ЕС по протоколу Северной Ирландии создадут еще больше бумажной работы. Шефчович в свою очередь подтвердил, что у ЕС нет пространства для расширения переговорного мандата или внесения новых предложений для снижения общего уровня торговых трений.Трасс также отметила, что приоритетом для Великобритании является защита мира и стабильности в Северной Ирландии, подчеркнув, что протокол по Северной Ирландии стал самым большим препятствием для формирования кабинета министров.Она подчеркнула, что предложения Великобритании по протоколу помогут устранить торговые барьеры между Великобританией и Северной Ирландией, но при этом защитят единый рынок ЕС.Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.
https://ria.ru/20220507/vybory-1787446413.html
https://ria.ru/20220510/irlandiya-1787667076.html
северная ирландия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/76/1514297685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f0d3aedef5e1a0ebdd9127a954e2b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная ирландия, великобритания, лондон, евросоюз
13:43 12.05.2022 (обновлено: 14:12 12.05.2022)
 
Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии

Британия перейдет к действиям, если ЕС не проявит гибкости по Северной Ирландии

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила, если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям, говорится в сообщении Форин-офис.
"Министр иностранных дел сказала, что ситуация в Северной Ирландии – вопрос внутреннего мира и безопасности для Соединенного Королевства, и если ЕС не продемонстрирует необходимую гибкость, чтобы помочь решить эти проблемы, то как у ответственного правительства у нас не будет выбора, кроме как перейти к действиям", - говорится в сообщении.
Трасс обрисовала в общих чертах, почему предложения ЕС по протоколу Северной Ирландии создадут еще больше бумажной работы. Шефчович в свою очередь подтвердил, что у ЕС нет пространства для расширения переговорного мандата или внесения новых предложений для снижения общего уровня торговых трений.
Трасс также отметила, что приоритетом для Великобритании является защита мира и стабильности в Северной Ирландии, подчеркнув, что протокол по Северной Ирландии стал самым большим препятствием для формирования кабинета министров.
Мыс Торр-Хед в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 22:34
Партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии
Она подчеркнула, что предложения Великобритании по протоколу помогут устранить торговые барьеры между Великобританией и Северной Ирландией, но при этом защитят единый рынок ЕС.
Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.
Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.
Беспорядки в Белфасте - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 08:00
Британская корона теряет Северную Ирландию. Россию больше не обвиняют
 
В миреСеверная ИрландияВеликобританияЛондонЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала