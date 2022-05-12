13:43 12.05.2022 (обновлено: 14:12 12.05.2022)
Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии
Британия перейдет к действиям, если ЕС не проявит гибкости по Северной Ирландии
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила, если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям, говорится в сообщении Форин-офис.
"Министр иностранных дел сказала, что ситуация в Северной Ирландии – вопрос внутреннего мира и безопасности для Соединенного Королевства, и если ЕС не продемонстрирует необходимую гибкость, чтобы помочь решить эти проблемы, то как у ответственного правительства у нас не будет выбора, кроме как перейти к действиям", - говорится в сообщении.
Трасс обрисовала в общих чертах, почему предложения ЕС по протоколу Северной Ирландии создадут еще больше бумажной работы. Шефчович в свою очередь подтвердил, что у ЕС нет пространства для расширения переговорного мандата или внесения новых предложений для снижения общего уровня торговых трений.
Трасс также отметила, что приоритетом для Великобритании является защита мира и стабильности в Северной Ирландии, подчеркнув, что протокол по Северной Ирландии стал самым большим препятствием для формирования кабинета министров.
Она подчеркнула, что предложения Великобритании по протоколу помогут устранить торговые барьеры между Великобританией и Северной Ирландией, но при этом защитят единый рынок ЕС.
Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.
Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.