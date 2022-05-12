https://ria.ru/20220512/britaniya-1788109398.html

Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии

Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии - РИА Новости, 12.05.2022

Британия угрожает ЕС из-за Северной Ирландии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила, если ЕС не проявит необходимой... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:43

2022-05-12T13:43

2022-05-12T14:12

в мире

северная ирландия

великобритания

лондон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/76/1514297685_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_bdd5be563b0fe5e171b5521ee44d64b4.jpg

ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявила, если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям, говорится в сообщении Форин-офис."Министр иностранных дел сказала, что ситуация в Северной Ирландии – вопрос внутреннего мира и безопасности для Соединенного Королевства, и если ЕС не продемонстрирует необходимую гибкость, чтобы помочь решить эти проблемы, то как у ответственного правительства у нас не будет выбора, кроме как перейти к действиям", - говорится в сообщении.Трасс обрисовала в общих чертах, почему предложения ЕС по протоколу Северной Ирландии создадут еще больше бумажной работы. Шефчович в свою очередь подтвердил, что у ЕС нет пространства для расширения переговорного мандата или внесения новых предложений для снижения общего уровня торговых трений.Трасс также отметила, что приоритетом для Великобритании является защита мира и стабильности в Северной Ирландии, подчеркнув, что протокол по Северной Ирландии стал самым большим препятствием для формирования кабинета министров.Она подчеркнула, что предложения Великобритании по протоколу помогут устранить торговые барьеры между Великобританией и Северной Ирландией, но при этом защитят единый рынок ЕС.Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.

https://ria.ru/20220507/vybory-1787446413.html

https://ria.ru/20220510/irlandiya-1787667076.html

северная ирландия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная ирландия, великобритания, лондон, евросоюз