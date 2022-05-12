https://ria.ru/20220512/brillianty-1788106746.html
На аукционе Сhristie's продали огромные желтый и белый бриллианты
На аукционе Сhristie's продали огромные желтый и белый бриллианты - РИА Новости, 12.05.2022
На аукционе Сhristie's продали огромные желтый и белый бриллианты
На аукционе Сhristie's продали желтый и белый бриллианты, считающиеся одними из самых больших в мире. Об этом сообщается на сайте торгов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:38
2022-05-12T14:38
2022-05-12T14:38
культура
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На аукционе Сhristie's продали желтый и белый бриллианты, считающиеся одними из самых больших в мире. Об этом сообщается на сайте торгов. Белый камень под названием "The Rock" ("Скала") ушел с молотка за 21 681 000 швейцарских франков. Бриллиант грушевидной формы весит 228,31 карата. Он размером с мяч для гольфа. Бывший владелец носил его как ожерелье. Алмаз, из которого его изготовили, был добыт в Южной Африке в начале 2000-х годов. Как отмечается в публикации CNN, это крупнейший белый бриллиант когда-либо выставлявшийся на аукционе. Однако, по мнению авторов СМИ, ожидания на торгах он не оправдал. Его эстимейт, указанный на сайте, составляет 19 — 30 миллионов швейцарских франков. Как пишет France 24, были большие надежды на то, что "Скала" побьет мировой рекорд среди проданных белых бриллиантов. Последний был установлен в 2017 году — за камень в 163,41 карата тогда заплатили 33,7 миллионов долларов. Желтый бриллиант, проданный Сhristie's, называется "Красный Крест". История камня связана с этой организацией. Впервые его купили в 1918 году на гуманитарном аукционе в пользу Красного Креста. Тогда торги начались со ставки в три тысячи фунтов стерлингов, приобрели его в итоге за десять тысяч (приблизительно 740 тысяч долларов в перерасчете на сегодняшний курс, указывает France 24) — ошеломительная цена для того времени. На этот раз камень продали за 14 181 250 швейцарских франков. Часть суммы передадут базирующемуся в Женеве Международному комитету Красного Креста.Желтый бриллиант, почти такой же большой, как и "Скала". Его вес — 205, 07 каратов. Алмаз, из которого его сделали нашли в южноафриканском руднике в 1901 году. Его первоначальная оценка, по данным CNN и France 24, составляет семь — десять миллионов франков.
https://ria.ru/20220512/ukrasheniya-1787855876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, красный крест
На аукционе Сhristie's продали огромные желтый и белый бриллианты
На аукционе Сhristie's продали желтый и белый бриллианты, входящие в число самых больших
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На аукционе Сhristie's продали желтый и белый бриллианты, считающиеся одними из самых больших в мире. Об этом сообщается на сайте торгов.
Белый камень под названием "The Rock" ("Скала") ушел
с молотка за 21 681 000 швейцарских франков. Бриллиант грушевидной формы весит 228,31 карата. Он размером с мяч для гольфа. Бывший владелец носил его как ожерелье. Алмаз, из которого его изготовили, был добыт в Южной Африке в начале 2000-х годов.
Как отмечается
в публикации CNN, это крупнейший белый бриллиант когда-либо выставлявшийся на аукционе. Однако, по мнению авторов СМИ, ожидания на торгах он не оправдал. Его эстимейт, указанный на сайте, составляет 19 — 30 миллионов швейцарских франков. Как пишет
France 24, были большие надежды на то, что "Скала" побьет мировой рекорд среди проданных белых бриллиантов. Последний был установлен в 2017 году — за камень в 163,41 карата тогда заплатили 33,7 миллионов долларов.
Желтый бриллиант, проданный Сhristie's, называется "Красный Крест". История камня связана с этой организацией.
Впервые его купили в 1918 году на гуманитарном аукционе в пользу Красного Креста. Тогда торги начались со ставки в три тысячи фунтов стерлингов, приобрели его в итоге за десять тысяч (приблизительно 740 тысяч долларов в перерасчете на сегодняшний курс, указывает France 24) — ошеломительная цена для того времени.
На этот раз камень продали
за 14 181 250 швейцарских франков. Часть суммы передадут базирующемуся в Женеве Международному комитету Красного Креста.
Желтый бриллиант, почти такой же большой, как и "Скала". Его вес — 205, 07 каратов. Алмаз, из которого его сделали нашли в южноафриканском руднике в 1901 году. Его первоначальная оценка, по данным CNN и France 24, составляет семь — десять миллионов франков.