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Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/boi-1788038162.html
Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ
Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ - РИА Новости, 12.05.2022
Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ
На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:00
2022-05-12T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
луганская народная республика
рубежное
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РУБЕЖНОЕ, 12 мая — РИА Новости. На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но там продолжаются обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный комендант Рубежного с позывным "Камброд".Он затруднился оценить количество боевиков, остающихся на "Заре".Что касается жилых кварталов, то в южной части города, прилегающей к заводу "Заря", продолжаются обстрелы, добавил он."Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются", — рассказал комендант.Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ЛНР взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, освобождён пороховой завод "Заря".
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Kомендант Рубежного: "Промзона освобождена, но идут бои на заводе "Заря"
На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но там продолжаются обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный комендант Рубежного с позывным "Камброд".
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в мире, рамзан кадыров, луганская народная республика, рубежное
08:00 12.05.2022 (обновлено: 11:08 12.05.2022)
 
Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ

Военный комендант Рубежного: на территории завода "Заря" продолжаются бои между НР и ВСУ

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РУБЕЖНОЕ, 12 мая — РИА Новости. На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но там продолжаются обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный комендант Рубежного с позывным "Камброд".
"Промзона сейчас освобождена, но идут бои на заводе "Заря". Там (на "Заре") серая зона. Там и наши, и (противник). Занимают, потихоньку отодвигают", — рассказал комендант.
Он затруднился оценить количество боевиков, остающихся на "Заре".
Что касается жилых кварталов, то в южной части города, прилегающей к заводу "Заря", продолжаются обстрелы, добавил он.
"Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются", — рассказал комендант.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ЛНР взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, освобождён пороховой завод "Заря".
Происходят еще обстрелы – комендант Рубежного об обстановке в городе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
07:56Специальная военная операция на Украине
В Рубежном остается до четырех тысяч мирных жителей, рассказал комендант
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаРубежное
 
 
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