https://ria.ru/20220512/boi-1788038162.html

Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ

Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ - РИА Новости, 12.05.2022

Комендант Рубежного рассказал, что на заводе "Заря" продолжаются бои с ВСУ

На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:00

2022-05-12T08:00

2022-05-12T11:08

специальная военная операция на украине

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РУБЕЖНОЕ, 12 мая — РИА Новости. На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но там продолжаются обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный комендант Рубежного с позывным "Камброд".Он затруднился оценить количество боевиков, остающихся на "Заре".Что касается жилых кварталов, то в южной части города, прилегающей к заводу "Заря", продолжаются обстрелы, добавил он."Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются", — рассказал комендант.Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ЛНР взяты под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, освобождён пороховой завод "Заря".

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Kомендант Рубежного: "Промзона освобождена, но идут бои на заводе "Заря" На территории завода "Заря" в городе Рубежное продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками, жилые кварталы города под контролем ЛНР, но там продолжаются обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости военный комендант Рубежного с позывным "Камброд". 2022-05-12T08:00 true PT0M55S

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в мире, рамзан кадыров, луганская народная республика, рубежное