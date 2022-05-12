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В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы - РИА Новости, 12.05.2022
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В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы
В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы - РИА Новости, 12.05.2022
В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы
Украинские власти, препятствуя транзиту российского газа, действуют в интересах США и стремятся устроить газовую блокаду европейских стран, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:16
2022-05-12T06:26
экономика
европа
сша
украина
газпром
евросоюз
министерство финансов сша
северный поток — 2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Украинские власти, препятствуя транзиту российского газа, действуют в интересах США и стремятся устроить газовую блокаду европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, единственным спасением для испытывающих высокий дефицит газа стран ЕС стала бы немедленная реанимация проекта "Северный поток — 2", который так и не запустили в работу из-за политического давления США, лоббирующего поставки в Европу сжиженного газа.""Северный поток — 2" — это уверенная, стабильная и гарантированная транзитная магистраль для подачи газа", — подчеркнул депутат.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для прокачки голубого топлива в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В свою очередь эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что решение Украины о приостановке прокачки части российского топлива нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти Германии приостановили процесс сертификации трубопровода, а министерство финансов США ввело санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.
https://ria.ru/20220512/gaz-1788029310.html
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экономика, европа, сша, украина, газпром, евросоюз, министерство финансов сша, северный поток — 2, в мире, симферополь
06:16 12.05.2022 (обновлено: 06:26 12.05.2022)
 
В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

Депутат Шеремет: Киев прекратил транзит газа из России для газовой блокады Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Украинские власти, препятствуя транзиту российского газа, действуют в интересах США и стремятся устроить газовую блокаду европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, единственным спасением для испытывающих высокий дефицит газа стран ЕС стала бы немедленная реанимация проекта "Северный поток — 2", который так и не запустили в работу из-за политического давления США, лоббирующего поставки в Европу сжиженного газа.
""Северный поток — 2" — это уверенная, стабильная и гарантированная транзитная магистраль для подачи газа", — подчеркнул депутат.
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Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для прокачки голубого топлива в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В свою очередь эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что решение Украины о приостановке прокачки части российского топлива нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти Германии приостановили процесс сертификации трубопровода, а министерство финансов США ввело санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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ЭкономикаЕвропаСШАУкраинаГазпромЕвросоюзМинистерство финансов СШАСеверный поток — 2В миреСимферополь
 
 
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