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Более шести миллионов беженцев покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 12.05.2022
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Более шести миллионов беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
Более шести миллионов беженцев покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 12.05.2022
Более шести миллионов беженцев покинули Украину, сообщили в ООН
Число беженцев, связанных с конфликтом на Украине, превысило отметку в 6 миллионов человек, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:00
2022-05-12T19:00
в мире
владимир путин
украина
россия
оон
беженцы
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ЦЮРИХ, 12 мая - РИА Новости. Число беженцев, связанных с конфликтом на Украине, превысило отметку в 6 миллионов человек, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).По информации УВКБ ООН, с 24 февраля по 11 мая территорию Украины покинули 6 029 705 человек. Из них 3,2 миллиона беженцев направились в Польшу, свыше 895 тысяч – в Румынию, более 785 тысяч – в Россию, свыше 583 тысяч – в Венгрию.Еще более 900 тысяч беженцев уехали в Молдавию, Словакию и Белоруссию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Беженец о жизни в бомбоубежище
Беженец из Мариуполя, который с семьей провел полтора месяца в бомбоубежище, рассказал, как украинские войска забирали у них еду и как их спасли военнослужащие из Севастополя.
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в мире, владимир путин, украина, россия, оон, беженцы
19:00 12.05.2022
 
Более шести миллионов беженцев покинули Украину, сообщили в ООН

ООН: более шести миллионов беженцев покинули Украину с начала российской спецоперации

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкУкраинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Украинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в фотобанк
Украинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону. Архивное фото. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 12 мая - РИА Новости. Число беженцев, связанных с конфликтом на Украине, превысило отметку в 6 миллионов человек, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
По информации УВКБ ООН, с 24 февраля по 11 мая территорию Украины покинули 6 029 705 человек. Из них 3,2 миллиона беженцев направились в Польшу, свыше 895 тысяч – в Румынию, более 785 тысяч – в Россию, свыше 583 тысяч – в Венгрию.
Еще более 900 тысяч беженцев уехали в Молдавию, Словакию и Белоруссию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2022
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияООНБеженцы
 
 
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