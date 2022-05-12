https://ria.ru/20220512/benzin-1788139461.html

Цены на бензин и дизель в Испании достигли рекордного уровня, сообщили СМИ

Цены на бензин и дизель в Испании достигли рекордного уровня, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.05.2022

Цены на бензин и дизель в Испании достигли рекордного уровня, сообщили СМИ

Дизельное топливо и бензин в Испании подорожали на 2% за неделю и достигли нового исторического максимума, сообщает газета El Mundo. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:22

2022-05-12T15:22

2022-05-12T15:22

бензин

цены

экономика

испания

евросоюз

в мире

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МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Дизельное топливо и бензин в Испании подорожали на 2% за неделю и достигли нового исторического максимума, сообщает газета El Mundo.Согласно данным, приведенным изданием, средняя стоимость литра бензина на испанских заправках составляет 1,87 евро, тогда как дизель стоит 1,91 евро за литр.Топливо дорожает даже несмотря на то, что с 1 апреля правительство ввело скидку в размере 20 евроцентов за литр, которую заправки должны предоставлять клиентам в обязательным порядке.По сравнению с показателями годичной давности, стоимость бензина увеличилась на 39,7%, а дизель подорожал на 59,4%.Вместе с тем в Испании цены на топливо по-прежнему остаются ниже средних значений по ЕС, которые составляют 1,9 евро за литр бензина и дизеля.

https://ria.ru/20220511/frantsiya-1787994358.html

https://ria.ru/20220512/neft-1788132408.html

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бензин, цены, экономика, испания, евросоюз, в мире