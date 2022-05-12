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Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться - РИА Новости, 12.05.2022
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Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться
Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться - РИА Новости, 12.05.2022
Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться
Жители села Солохи в Белгородской области решили не эвакуироваться, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на прямой линии. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:04
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украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Жители села Солохи в Белгородской области решили не эвакуироваться, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на прямой линии."Ни один человек из Солохи не принял решение переселиться", - сказал Гладков в ходе прямой трансляции.По словам губернатора, вечером 11 мая четыре человека из Солохи приняли решение эвакуироваться, их переселили в ближайшее село Бессоновку в физкультурно-оздоровительный комплекс, они там переночевали и на следующий день вернулись домой.Ранее СК РФ сообщал, что, по данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу.
https://ria.ru/20220505/lep-1787077337.html
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украина, белгородская область
20:04 12.05.2022 (обновлено: 22:43 12.05.2022)
 
Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться

Вячеслав Гладков: жители села Солоха Белгородской области отказались эвакуироваться

Дым от взрыва в Белгородской области
Дым от взрыва в Белгородской области
Дым от взрыва в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Жители села Солохи в Белгородской области решили не эвакуироваться, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на прямой линии.
"Ни один человек из Солохи не принял решение переселиться", - сказал Гладков в ходе прямой трансляции.
Последствия обстрелов белгородской Нехотеевки со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 19:12
Под Белгородом восстановили ЛЭП, поврежденную в результате обстрела
По словам губернатора, вечером 11 мая четыре человека из Солохи приняли решение эвакуироваться, их переселили в ближайшее село Бессоновку в физкультурно-оздоровительный комплекс, они там переночевали и на следующий день вернулись домой.
Ранее СК РФ сообщал, что, по данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу.
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Вчера, 12:28
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