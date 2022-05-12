https://ria.ru/20220512/belgorod-1788208510.html

Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться

Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться - РИА Новости, 12.05.2022

Жители села Солохи Белгородской области отказались эвакуироваться

Жители села Солохи в Белгородской области решили не эвакуироваться, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на прямой линии. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:04

2022-05-12T20:04

2022-05-12T22:43

украина

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Жители села Солохи в Белгородской области решили не эвакуироваться, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на прямой линии."Ни один человек из Солохи не принял решение переселиться", - сказал Гладков в ходе прямой трансляции.По словам губернатора, вечером 11 мая четыре человека из Солохи приняли решение эвакуироваться, их переселили в ближайшее село Бессоновку в физкультурно-оздоровительный комплекс, они там переночевали и на следующий день вернулись домой.Ранее СК РФ сообщал, что, по данным следствия, 11 мая украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села Солохи Белгородской области. В результате разрыва снаряда вблизи жилых домов получили ранения различной степени тяжести 8 мирных жителей, один из которых скончался от полученных травм по дороге в больницу.

https://ria.ru/20220505/lep-1787077337.html

https://ria.ru/20220512/obstrel-1788087272.html

украина

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украина, белгородская область