https://ria.ru/20220512/belgorod-1788083624.html
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе - РИА Новости, 12.05.2022
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе
Мэрия Белгорода опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что украинские войска заняли приграничное село Середа Белгородской области. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:11
2022-05-12T12:11
2022-05-12T12:11
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Мэрия Белгорода опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что украинские войска заняли приграничное село Середа Белгородской области."В Telegram-каналах… пишут, будто ВСУ заняли село Середа Белгородской области, находятся на территории Середнянской начальной школы №2, количество погибших уточняется... На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет", - сообщает мэрия в своем Telegram-канале.Лживость подобных утверждений подтвердил и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями, отмечают власти."К тому же в Середе есть начальная школа-детский сад, но всего одна, соответственно, о школе №2 не может идти и речи", - добавляет мэрия.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788049172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе
В мэрии Белгорода назвали информацию об украинских войсках в приграничном селе фейком