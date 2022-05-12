Рейтинг@Mail.ru
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/belgorod-1788083624.html
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе - РИА Новости, 12.05.2022
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе
Мэрия Белгорода опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что украинские войска заняли приграничное село Середа Белгородской области. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:11
2022-05-12T12:11
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713905_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_599de77eb8d8c13399b4888fac54b010.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Мэрия Белгорода опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что украинские войска заняли приграничное село Середа Белгородской области."В Telegram-каналах… пишут, будто ВСУ заняли село Середа Белгородской области, находятся на территории Середнянской начальной школы №2, количество погибших уточняется... На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет", - сообщает мэрия в своем Telegram-канале.Лживость подобных утверждений подтвердил и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями, отмечают власти."К тому же в Середе есть начальная школа-детский сад, но всего одна, соответственно, о школе №2 не может идти и речи", - добавляет мэрия.
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788049172.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713905_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e49f6c69d72a011befac908128dcc979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
12:11 12.05.2022
 
Власти опровергли информацию об украинских войсках в белгородском селе

В мэрии Белгорода назвали информацию об украинских войсках в приграничном селе фейком

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Мэрия Белгорода опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что украинские войска заняли приграничное село Середа Белгородской области.
"В Telegram-каналах… пишут, будто ВСУ заняли село Середа Белгородской области, находятся на территории Середнянской начальной школы №2, количество погибших уточняется... На самом деле село Середа находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет", - сообщает мэрия в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
09:38Специальная военная операция на Украине
Гладков рассказал о повреждениях в селе, обстрелянном со стороны Украины
Лживость подобных утверждений подтвердил и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями, отмечают власти.
"К тому же в Середе есть начальная школа-детский сад, но всего одна, соответственно, о школе №2 не может идти и речи", - добавляет мэрия.
 
РоссияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала