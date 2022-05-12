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Греческие коммунисты выступили против американских военных баз - РИА Новости, 12.05.2022
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Греческие коммунисты выступили против американских военных баз
Греческие коммунисты выступили против американских военных баз - РИА Новости, 12.05.2022
Греческие коммунисты выступили против американских военных баз
Греческие коммунисты вывесили на Акрополе транспаранты против американских военных баз и какого-либо участия страны в военных действиях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:43
2022-05-12T14:43
в мире
греция
сша
парламент греции
нато
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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Греческие коммунисты вывесили на Акрополе транспаранты против американских военных баз и какого-либо участия страны в военных действиях, сообщила пресс-служба министерства культуры.Через час участники акции, выкрикивая лозунги, организованно ушли под наблюдением охраны и полицейских, которые были дислоцированы в непосредственной близости от Акрополя."Археологический памятник работает в обычном режиме для публики", - говорится в сообщении.Парламент Греции в четверг обсуждает поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории. С 2019 года США получили восемь новых военных баз в Греции, до этого у них была лишь одна база на Крите.Вечером в четверг запланированы демонстрации и митинги левых организаций против размещения американских баз. Митинги пройдут под лозунгами "Нет греко-американскому соглашению о базах", "Нет империалистической конкуренции и войнам", "Нет участию Греции в планах США-НАТО-ЕС", "За мир".
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в мире, греция, сша, парламент греции, нато, евросоюз
14:43 12.05.2022
 
Греческие коммунисты выступили против американских военных баз

Греческие коммунисты на Акрополе вывесили транспаранты против американских военных баз

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДревний Акрополь, Греция
Древний Акрополь, Греция - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Древний Акрополь, Греция. Архивное фото
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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Греческие коммунисты вывесили на Акрополе транспаранты против американских военных баз и какого-либо участия страны в военных действиях, сообщила пресс-служба министерства культуры.
"Сегодня в 07:00, перед открытием археологического памятника Акрополя для общественности, произошло организованное массовое вторжение членов и руководителей КПГ. Более 100 человек с флагами и сложенными транспарантами взломали с помощью ломов как главные ворота на входе, так и внутренние ворота. Затем, проигнорировав указания охраны, они вывесили на южной стене Акрополя два транспаранта с лозунгами "нет войне, никакого участия в ней, нет базам смерти" на греческом и английском языках", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Через час участники акции, выкрикивая лозунги, организованно ушли под наблюдением охраны и полицейских, которые были дислоцированы в непосредственной близости от Акрополя.
"Археологический памятник работает в обычном режиме для публики", - говорится в сообщении.
Парламент Греции в четверг обсуждает поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории. С 2019 года США получили восемь новых военных баз в Греции, до этого у них была лишь одна база на Крите.
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Вечером в четверг запланированы демонстрации и митинги левых организаций против размещения американских баз. Митинги пройдут под лозунгами "Нет греко-американскому соглашению о базах", "Нет империалистической конкуренции и войнам", "Нет участию Греции в планах США-НАТО-ЕС", "За мир".
 
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