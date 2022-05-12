https://ria.ru/20220512/bazy-1788127722.html

Греческие коммунисты выступили против американских военных баз

Греческие коммунисты выступили против американских военных баз - РИА Новости, 12.05.2022

Греческие коммунисты выступили против американских военных баз

Греческие коммунисты вывесили на Акрополе транспаранты против американских военных баз и какого-либо участия страны в военных действиях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:43

2022-05-12T14:43

2022-05-12T14:43

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греция

сша

парламент греции

нато

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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Греческие коммунисты вывесили на Акрополе транспаранты против американских военных баз и какого-либо участия страны в военных действиях, сообщила пресс-служба министерства культуры.Через час участники акции, выкрикивая лозунги, организованно ушли под наблюдением охраны и полицейских, которые были дислоцированы в непосредственной близости от Акрополя."Археологический памятник работает в обычном режиме для публики", - говорится в сообщении.Парламент Греции в четверг обсуждает поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые передают американцам практически в бессрочное пользование военные базы на греческой территории. С 2019 года США получили восемь новых военных баз в Греции, до этого у них была лишь одна база на Крите.Вечером в четверг запланированы демонстрации и митинги левых организаций против размещения американских баз. Митинги пройдут под лозунгами "Нет греко-американскому соглашению о базах", "Нет империалистической конкуренции и войнам", "Нет участию Греции в планах США-НАТО-ЕС", "За мир".

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/saloniki-1782191718.html

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в мире, греция, сша, парламент греции, нато, евросоюз