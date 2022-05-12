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Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde - РИА Новости, 12.05.2022
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Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde
Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde - РИА Новости, 12.05.2022
Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde
Ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром, пишет Le Monde. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:15
2022-05-12T17:16
в мире
украина
россия
сша
нато
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром, пишет Le Monde.Так, автор обращает внимание на отказ первых лиц многих демократических государств отвернуться от российского президента Владимира Путина вопреки ожиданиям его американского коллеги Джо Байдена."Но Путин так и не стал "чумным", как это представлял себе Байден. На пользу России сыграли ее отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — говорится в материале. Издание указывает, что США вместе с Европой, Японией и Канадой решили поддерживать Киев ради ослабления Москвы. Но, например, президент ЮАР Сирил Рамафоза возложил ответственность за ситуацию на НАТО, Индия и Мексика придерживаются нейтральной позиции, а Индонезия пригласила Путина на саммит "Большой двадцатки", не говоря уже о позиции Китая и Индии, добавляет автор. Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788081916.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, джо байден, владимир путин
17:15 12.05.2022 (обновлено: 17:16 12.05.2022)
 
Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde

Le Monde: ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром, пишет Le Monde.
Так, автор обращает внимание на отказ первых лиц многих демократических государств отвернуться от российского президента Владимира Путина вопреки ожиданиям его американского коллеги Джо Байдена.
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"Но Путин так и не стал "чумным", как это представлял себе Байден. На пользу России сыграли ее отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — говорится в материале.

Издание указывает, что США вместе с Европой, Японией и Канадой решили поддерживать Киев ради ослабления Москвы. Но, например, президент ЮАР Сирил Рамафоза возложил ответственность за ситуацию на НАТО, Индия и Мексика придерживаются нейтральной позиции, а Индонезия пригласила Путина на саммит "Большой двадцатки", не говоря уже о позиции Китая и Индии, добавляет автор.

Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
 
В миреУкраинаРоссияСШАНАТОДжо БайденВладимир Путин
 
 
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