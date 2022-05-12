17:15 12.05.2022 (обновлено: 17:16 12.05.2022)
Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde
Le Monde: ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром, пишет Le Monde.
Так, автор обращает внимание на отказ первых лиц многих демократических государств отвернуться от российского президента Владимира Путина вопреки ожиданиям его американского коллеги Джо Байдена.
"Но Путин так и не стал "чумным", как это представлял себе Байден. На пользу России сыграли ее отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — говорится в материале.
Издание указывает, что США вместе с Европой, Японией и Канадой решили поддерживать Киев ради ослабления Москвы. Но, например, президент ЮАР Сирил Рамафоза возложил ответственность за ситуацию на НАТО, Индия и Мексика придерживаются нейтральной позиции, а Индонезия пригласила Путина на саммит "Большой двадцатки", не говоря уже о позиции Китая и Индии, добавляет автор.
Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Издание указывает, что США вместе с Европой, Японией и Канадой решили поддерживать Киев ради ослабления Москвы. Но, например, президент ЮАР Сирил Рамафоза возложил ответственность за ситуацию на НАТО, Индия и Мексика придерживаются нейтральной позиции, а Индонезия пригласила Путина на саммит "Большой двадцатки", не говоря уже о позиции Китая и Индии, добавляет автор.
Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вчера, 12:20В Китае раскрыли ловушку США для Украины
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.