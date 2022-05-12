https://ria.ru/20220512/bayden-1788173223.html

Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde

Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde - РИА Новости, 12.05.2022

Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde

Ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром, пишет Le Monde. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:15

2022-05-12T17:15

2022-05-12T17:16

в мире

украина

россия

сша

нато

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром, пишет Le Monde.Так, автор обращает внимание на отказ первых лиц многих демократических государств отвернуться от российского президента Владимира Путина вопреки ожиданиям его американского коллеги Джо Байдена."Но Путин так и не стал "чумным", как это представлял себе Байден. На пользу России сыграли ее отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — говорится в материале. Издание указывает, что США вместе с Европой, Японией и Канадой решили поддерживать Киев ради ослабления Москвы. Но, например, президент ЮАР Сирил Рамафоза возложил ответственность за ситуацию на НАТО, Индия и Мексика придерживаются нейтральной позиции, а Индонезия пригласила Путина на саммит "Большой двадцатки", не говоря уже о позиции Китая и Индии, добавляет автор. Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788081916.html

https://ria.ru/20220511/neft-1787873995.html

украина

россия

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша, нато, джо байден, владимир путин