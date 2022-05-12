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Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США - РИА Новости, 12.05.2022
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Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США
Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США - РИА Новости, 12.05.2022
Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США
США и Европе следовало предоставить России гарантии невступления Украины в НАТО, что предотвратило бы эскалацию конфликта, заявил в интервью журналу Time... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:38
2022-05-12T02:31
в мире
джо байден
владимир путин
украина
россия
москва
луис инасиу лула да силва
бразилия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США и Европе следовало предоставить России гарантии невступления Украины в НАТО, что предотвратило бы эскалацию конфликта, заявил в интервью журналу Time экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва.По его мнению, американский президент Джо Байден допустил ошибку в оценке российско-украинских отношений.Бразильский политик считает, что политика Байдена не только не предотвратила эскалацию, а, наоборот, спровоцировала конфликт."США обладают большим политическим влиянием. &lt;…&gt; Байден мог принять более активное участие в ситуации, в переговорах. Он мог сесть на самолет и прилететь в Москву, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным. Именно это требуется от настоящего лидера — влиять на ход событий, чтобы они шли в правильном направлении. Думаю, он этого не сделал", — заключил спикер.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, москва, луис инасиу лула да силва, бразилия, сша, нато
01:38 12.05.2022 (обновлено: 02:31 12.05.2022)
 
Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США

Экс-президент Бразилии Лула да Силва: решение Байдена спровоцировало операцию на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США и Европе следовало предоставить России гарантии невступления Украины в НАТО, что предотвратило бы эскалацию конфликта, заявил в интервью журналу Time экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва.
По его мнению, американский президент Джо Байден допустил ошибку в оценке российско-украинских отношений.

"В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это решило бы проблему", — высказался Силва.

Бразильский политик считает, что политика Байдена не только не предотвратила эскалацию, а, наоборот, спровоцировала конфликт.
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"США обладают большим политическим влиянием. <…> Байден мог принять более активное участие в ситуации, в переговорах. Он мог сесть на самолет и прилететь в Москву, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным. Именно это требуется от настоящего лидера — влиять на ход событий, чтобы они шли в правильном направлении. Думаю, он этого не сделал", — заключил спикер.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияМоскваЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияСШАНАТО
 
 
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