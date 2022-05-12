https://ria.ru/20220512/bayden-1788025433.html

Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США

Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США - РИА Новости, 12.05.2022

Экс-президент Бразилии заявил, что к операции на Украине привела ошибка США

США и Европе следовало предоставить России гарантии невступления Украины в НАТО, что предотвратило бы эскалацию конфликта, заявил в интервью журналу Time... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T01:38

2022-05-12T01:38

2022-05-12T02:31

в мире

джо байден

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луис инасиу лула да силва

бразилия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США и Европе следовало предоставить России гарантии невступления Украины в НАТО, что предотвратило бы эскалацию конфликта, заявил в интервью журналу Time экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва.По его мнению, американский президент Джо Байден допустил ошибку в оценке российско-украинских отношений.Бразильский политик считает, что политика Байдена не только не предотвратила эскалацию, а, наоборот, спровоцировала конфликт."США обладают большим политическим влиянием. <…> Байден мог принять более активное участие в ситуации, в переговорах. Он мог сесть на самолет и прилететь в Москву, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным. Именно это требуется от настоящего лидера — влиять на ход событий, чтобы они шли в правильном направлении. Думаю, он этого не сделал", — заключил спикер.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/nato-1787601457.html

https://ria.ru/20220508/volodin-1787556671.html

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россия

москва

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