https://ria.ru/20220512/banki-1788058512.html

Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР

Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022

Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что направил письма в ряд российских банков, чтобы они открыли свои филиалы в республике. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:28

2022-05-12T10:28

2022-05-12T11:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

экономика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что направил письма в ряд российских банков, чтобы они открыли свои филиалы в республике."Я сейчас уже направил письма в ряд российских банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. Live" в ответ на вопрос, начали ли банки приходить в ДНР.Он отметил, что это важно для ДНР и граждан республики, и добавил, что на территориях Запорожской и Херсонской областей будут открыты представительства банков ДНР.

https://ria.ru/20220504/promsvyazbank-1786858268.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр