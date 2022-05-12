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Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР
Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР - РИА Новости, 12.05.2022
Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что направил письма в ряд российских банков, чтобы они открыли свои филиалы в республике. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:28
2022-05-12T11:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
экономика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что направил письма в ряд российских банков, чтобы они открыли свои филиалы в республике."Я сейчас уже направил письма в ряд российских банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. Live" в ответ на вопрос, начали ли банки приходить в ДНР.Он отметил, что это важно для ДНР и граждан республики, и добавил, что на территориях Запорожской и Херсонской областей будут открыты представительства банков ДНР.
https://ria.ru/20220504/promsvyazbank-1786858268.html
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донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:28 12.05.2022 (обновлено: 11:03 12.05.2022)
 
Пушилин предложил российским банкам открывать филиалы в ДНР

Пушилин направил письма российским банкам с предложением открывать филиалы в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что направил письма в ряд российских банков, чтобы они открыли свои филиалы в республике.
"Я сейчас уже направил письма в ряд российских банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. Live" в ответ на вопрос, начали ли банки приходить в ДНР.
Он отметил, что это важно для ДНР и граждан республики, и добавил, что на территориях Запорожской и Херсонской областей будут открыты представительства банков ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЭкономикаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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