https://ria.ru/20220512/babkina-1788184643.html
Бабкина заявила, что продолжит исполнять украинские песни
Бабкина заявила, что продолжит исполнять украинские песни - РИА Новости, 12.05.2022
Бабкина заявила, что продолжит исполнять украинские песни
Запрет на въезд на Украину не мешает певице Надежде Бабкиной исполнять на концертах украинские песни, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:56
2022-05-12T17:56
2022-05-12T18:05
шоубиз
надежда бабкина
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Запрет на въезд на Украину не мешает певице Надежде Бабкиной исполнять на концертах украинские песни, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.Минкульт Украины внес Бабкину в черный список артистов в 2015 году."Этот запрет не мешает мне исполнять украинские и казачьи песни, которые звучат в спектаклях театра "Русская песня"... Что до решения не пускать меня в страну – это от бессилия. Только бессильный и озлобленный человек думает о том, как побольнее укусить, ущипнуть", - сказала она, комментируя текущую ситуацию.Бабкина также добавила, что гордится тем, что живет в России. "Я горжусь тем, что я живу в России, в Москве, и эту гордость я и мой коллектив не один десяток лет несем в народ", - заключила народная артистка РСФСР.
https://ria.ru/20220512/babkina-1788138767.html
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надежда бабкина, украина, россия, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), русская песня
17:56 12.05.2022 (обновлено: 18:05 12.05.2022)
Бабкина заявила, что продолжит исполнять украинские песни
Бабкина: запрет въезда на Украину не мешает мне исполнять украинские песни