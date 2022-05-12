https://ria.ru/20220512/babkina-1788138767.html

"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине

"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине

Надежда Бабкина высказалась о запрете ее концертов на Украине и в Азербайджане. По ее словам, подобные ограничения ее не сломают. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:06

2022-05-12T16:06

2022-05-12T16:06

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надежда Бабкина высказалась о запрете ее концертов на Украине и в Азербайджане. По ее словам, подобные ограничения ее не сломают.В интервью телеканалу "360" певица добавила, что статус "запрещенной артистки" ей дали за концерты на русском языке.Бабкина отметила, что ее детство прошло в Астраханской области, где было много национальностей.Ранее стало известно, что муж Бабкиной отправился за границу в одиночестве.

https://ria.ru/20220422/babkina-1784961077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, надежда бабкина