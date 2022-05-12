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"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220512/babkina-1788138767.html
"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине
"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине
Надежда Бабкина высказалась о запрете ее концертов на Украине и в Азербайджане. По ее словам, подобные ограничения ее не сломают. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:06
2022-05-12T16:06
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надежда Бабкина высказалась о запрете ее концертов на Украине и в Азербайджане. По ее словам, подобные ограничения ее не сломают.В интервью телеканалу "360" певица добавила, что статус "запрещенной артистки" ей дали за концерты на русском языке.Бабкина отметила, что ее детство прошло в Астраханской области, где было много национальностей.Ранее стало известно, что муж Бабкиной отправился за границу в одиночестве.
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знаменитости, шоу-бизнес, надежда бабкина
16:06 12.05.2022
 
"Меня ничего не сломает": Бабкина о запрете ее концертов на Украине

Надежда Бабкина высказалась о запрете ее концертов на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Надежда Бабкина высказалась о запрете ее концертов на Украине и в Азербайджане. По ее словам, подобные ограничения ее не сломают.

"К сожалению, я с 2015 года являюсь персоной нон грата на Украине, а с 2004 года — персоной нон грата в Азербайджане. Фигура я заметная. Мне есть чем гордиться, и меня ничего не сломает никогда", – заявила артистка.

В интервью телеканалу "360" певица добавила, что статус "запрещенной артистки" ей дали за концерты на русском языке.

"Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь, взаимопонимание", – добавила звезда.

Бабкина отметила, что ее детство прошло в Астраханской области, где было много национальностей.

"Там разговаривали на разных языках. Это были и белорусы, и удмурты, и чеченцы, и дагестанцы. И, конечно, были, как мы говорили, "хохлы", и никто не обижался. Я очень хорошо помню, как папа садился за стол, гости собирались и пели песни", – заключила артистка.

Ранее стало известно, что муж Бабкиной отправился за границу в одиночестве.
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