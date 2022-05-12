https://ria.ru/20220512/azov-1788130788.html

Замкомандира "Азова" в Мариуполе заявил о 600 раненых боевиках

Замкомандира "Азова" в Мариуполе заявил о 600 раненых боевиках - РИА Новости, 12.05.2022

Замкомандира "Азова" в Мариуполе заявил о 600 раненых боевиках

Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар заявил, что в Мариуполе... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:57

2022-05-12T14:57

2022-05-12T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель командира украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар заявил, что в Мариуполе тяжело ранены 600 его бойцов.Как сообщил Паламар испанской газете ABC, тяжело ранены "600 бойцов" и эта цифра продолжает расти. "Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация", - сказал Паламар.По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова". "Они (украинские власти - ред,) говорят, что делают все возможное, но приказ поддерживать оборону в этих условиях невозможен, и я хочу, чтобы они тоже сделали невозможное, чтобы спасти своих солдат", - заявил он.Вооруженные силы России, руководствуясь гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду вечером, что 20 апреля ВС России открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории "Азовстали", которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали служащим украинских войск, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен. По его словам, заявленная гуманитарная операция была сорвана киевскими властями, гуманитарным коридором никто не воспользовался.Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны РФ заявили, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220511/kiev-1788015102.html

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр