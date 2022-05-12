Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/aziya-1788043219.html
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии - РИА Новости, 12.05.2022
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии
Япония и Евросоюз работают над расширением возможностей для сотрудничества в различных сферах в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:03
2022-05-12T09:03
центральная азия
африка
токио
евросоюз
европейский инвестиционный банк
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156259/52/1562595211_0:400:2893:2027_1920x0_80_0_0_730db6aee874aa1983b959d715845b45.jpg
ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Япония и Евросоюз работают над расширением возможностей для сотрудничества в различных сферах в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного партнерства, Африке, а также намерены изучить потенциальные совместные проекты в Центральной Азии."Мы форсируем нашу работу в рамках сотрудничества по проектам, что уже ведутся, а также над определением инфраструктурных проектов. Мы изучаем возможности для сотрудничества, особенно в сфере транспорта, энергетики, цифровой сфере и цепочек поставок, в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного партнерства, Африке. Мы также изучим возможности в Центральной Азии, как потенциального региона для нашего дальнейшего сотрудничества", - говорится в совместном заявлении по итогам 28-го саммита Япония-ЕС, состоявшегося в четверг в Токио.Кроме этого, стороны намерены взаимодействовать в области микрофинансов и чистой энергии при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Японским банком международного сотрудничества.
https://ria.ru/20220512/partnerstvo-1788031781.html
центральная азия
африка
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156259/52/1562595211_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_f3dd80693dff9444e0ae3699744e9ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральная азия, африка, токио, евросоюз, европейский инвестиционный банк, в мире
09:03 12.05.2022
 
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии

Евросоюз и Япония изучат возможности для совместных проектов в Центральной Азии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Япония и Евросоюз работают над расширением возможностей для сотрудничества в различных сферах в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного партнерства, Африке, а также намерены изучить потенциальные совместные проекты в Центральной Азии.
"Мы форсируем нашу работу в рамках сотрудничества по проектам, что уже ведутся, а также над определением инфраструктурных проектов. Мы изучаем возможности для сотрудничества, особенно в сфере транспорта, энергетики, цифровой сфере и цепочек поставок, в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного партнерства, Африке. Мы также изучим возможности в Центральной Азии, как потенциального региона для нашего дальнейшего сотрудничества", - говорится в совместном заявлении по итогам 28-го саммита Япония-ЕС, состоявшегося в четверг в Токио.
Кроме этого, стороны намерены взаимодействовать в области микрофинансов и чистой энергии при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Японским банком международного сотрудничества.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
06:04
Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией
 
Центральная АзияАфрикаТокиоЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала