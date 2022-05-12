https://ria.ru/20220512/aziya-1788043219.html
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии - РИА Новости, 12.05.2022
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии
Япония и Евросоюз работают над расширением возможностей для сотрудничества в различных сферах в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T09:03
2022-05-12T09:03
2022-05-12T09:03
центральная азия
африка
токио
евросоюз
европейский инвестиционный банк
в мире
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Япония и Евросоюз работают над расширением возможностей для сотрудничества в различных сферах в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного партнерства, Африке, а также намерены изучить потенциальные совместные проекты в Центральной Азии."Мы форсируем нашу работу в рамках сотрудничества по проектам, что уже ведутся, а также над определением инфраструктурных проектов. Мы изучаем возможности для сотрудничества, особенно в сфере транспорта, энергетики, цифровой сфере и цепочек поставок, в Индо-Тихоокеанском регионе, странах Западных Балкан и Восточного партнерства, Африке. Мы также изучим возможности в Центральной Азии, как потенциального региона для нашего дальнейшего сотрудничества", - говорится в совместном заявлении по итогам 28-го саммита Япония-ЕС, состоявшегося в четверг в Токио.Кроме этого, стороны намерены взаимодействовать в области микрофинансов и чистой энергии при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Японским банком международного сотрудничества.
https://ria.ru/20220512/partnerstvo-1788031781.html
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центральная азия, африка, токио, евросоюз, европейский инвестиционный банк, в мире
ЕС и Япония рассмотрят совместные проекты в Центральной Азии
Евросоюз и Япония изучат возможности для совместных проектов в Центральной Азии