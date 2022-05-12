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Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности - РИА Новости, 12.05.2022
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Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности - РИА Новости, 12.05.2022
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
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ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы."Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - сказал он."Традиционно в последнее время все наши встречи, они также в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трёхсторонних заявлений", - добавил он.По его словам, обсуждение повестки на предстоящем в четверг трехстороннем формате с участием министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.Встреча министров проходит в Душанбе, где в пятницу пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
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цены на нефть, азербайджан, россия, армения, снг
15:01 12.05.2022
 
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности

Глава МИД Азербайджана Байрамов обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы.
"Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
14:57
Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут встречу в Душанбе
"Традиционно в последнее время все наши встречи, они также в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трёхсторонних заявлений", - добавил он.
По его словам, обсуждение повестки на предстоящем в четверг трехстороннем формате с участием министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.
Встреча министров проходит в Душанбе, где в пятницу пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
 
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