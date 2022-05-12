https://ria.ru/20220512/azerbaydzhan-1788132566.html

Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности

Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности - РИА Новости, 12.05.2022

Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:01

2022-05-12T15:01

2022-05-12T15:01

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ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы."Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - сказал он."Традиционно в последнее время все наши встречи, они также в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трёхсторонних заявлений", - добавил он.По его словам, обсуждение повестки на предстоящем в четверг трехстороннем формате с участием министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.Встреча министров проходит в Душанбе, где в пятницу пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788130599.html

азербайджан

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цены на нефть, азербайджан, россия, армения, снг