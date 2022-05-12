https://ria.ru/20220512/azerbaydzhan-1788132566.html
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности - РИА Новости, 12.05.2022
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
2022-05-12T15:01
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ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы."Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - сказал он."Традиционно в последнее время все наши встречи, они также в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трёхсторонних заявлений", - добавил он.По его словам, обсуждение повестки на предстоящем в четверг трехстороннем формате с участием министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении будет очень плодотворным.Встреча министров проходит в Душанбе, где в пятницу пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
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цены на нефть, азербайджан, россия, армения, снг
Глава МИД Азербайджана обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности
Глава МИД Азербайджана Байрамов обсудит с Лавровым вопросы глобальной безопасности
ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что намерен обсудить с ним проблематику глобальной безопасности и региональные вопросы.
"Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности", - сказал он.
"Традиционно в последнее время все наши встречи, они также в значительной части посвящены постконфликтному урегулированию и нормализации армяно-азербайджанских отношений, имплементации трёхсторонних заявлений", - добавил он.
По его словам, обсуждение повестки на предстоящем в четверг трехстороннем формате с участием министров иностранных дел РФ
, Азербайджана
и Армении
будет очень плодотворным.
Встреча министров проходит в Душанбе
, где в пятницу пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ
.