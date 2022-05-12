https://ria.ru/20220512/avtoprobegi-1788083092.html

В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 12.05.2022

В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:08

2022-05-12T12:08

2022-05-12T12:08

в мире

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786818858_0:248:3081:1981_1920x0_80_0_0_da803e057d48c2017c905dfbc1c5b621.jpg

ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения.Акции начались с окраин столицы, в частности, одна из них стартовала с проспекта Мясникяна. По данным агентства, водители с низкой скоростью едут в сторону центра Еревана, а затем собираются вернуться на проспект.Аналогичные акции протеста прошли и в среду. В результате возникли длинные автомобильные заторы.В четверг, как и накануне, оппозиция планирует провести в центре Еревана митинг и шествие. Во время шествия в среду демонстранты заблокировали здание мэрии Еревана. Блокирование зданий госучреждений ожидается и в четверг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220511/armeniya-1787970238.html

https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян