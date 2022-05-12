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В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 12.05.2022
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В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 12.05.2022
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:08
2022-05-12T12:08
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения.Акции начались с окраин столицы, в частности, одна из них стартовала с проспекта Мясникяна. По данным агентства, водители с низкой скоростью едут в сторону центра Еревана, а затем собираются вернуться на проспект.Аналогичные акции протеста прошли и в среду. В результате возникли длинные автомобильные заторы.В четверг, как и накануне, оппозиция планирует провести в центре Еревана митинг и шествие. Во время шествия в среду демонстранты заблокировали здание мэрии Еревана. Блокирование зданий госучреждений ожидается и в четверг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220511/armeniya-1787970238.html
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в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
12:08 12.05.2022
 
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начались автопробеги армянской оппозиции с требованием отставки Пашиняна

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкУчастники протестного движения и полицейские в Ереване
Участники протестного движения и полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Участники протестного движения и полицейские в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения.
Акции начались с окраин столицы, в частности, одна из них стартовала с проспекта Мясникяна. По данным агентства, водители с низкой скоростью едут в сторону центра Еревана, а затем собираются вернуться на проспект.
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Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим
Аналогичные акции протеста прошли и в среду. В результате возникли длинные автомобильные заторы.
В четверг, как и накануне, оппозиция планирует провести в центре Еревана митинг и шествие. Во время шествия в среду демонстранты заблокировали здание мэрии Еревана. Блокирование зданий госучреждений ожидается и в четверг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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В миреЕреванАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаНикол Пашинян
 
 
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