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В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 12.05.2022
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:08
2022-05-12T12:08
2022-05-12T12:08
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием об отставке премьера страны Никола Пашиняна проходят в Ереване, передает Sputnik Армения.Акции начались с окраин столицы, в частности, одна из них стартовала с проспекта Мясникяна. По данным агентства, водители с низкой скоростью едут в сторону центра Еревана, а затем собираются вернуться на проспект.Аналогичные акции протеста прошли и в среду. В результате возникли длинные автомобильные заторы.В четверг, как и накануне, оппозиция планирует провести в центре Еревана митинг и шествие. Во время шествия в среду демонстранты заблокировали здание мэрии Еревана. Блокирование зданий госучреждений ожидается и в четверг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начались автопробеги армянской оппозиции с требованием отставки Пашиняна