https://ria.ru/20220512/avstriya-1788226505.html

Канцлер Австрии пригрозил забрать у "Газпрома" хранилище в Зальцбурге

Канцлер Австрии пригрозил забрать у "Газпрома" хранилище в Зальцбурге - РИА Новости, 13.05.2022

Канцлер Австрии пригрозил забрать у "Газпрома" хранилище в Зальцбурге

Австрия заберет у "Газпрома" газохранилище в Зальцбурге, если компания не заполнит его, заявил в интервью Kronen Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-12T23:22

2022-05-12T23:22

2022-05-13T09:18

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Австрия заберет у "Газпрома" газохранилище в Зальцбурге, если компания не заполнит его, заявил в интервью Kronen Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер."Мы сделаем так, что, например, если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберем его у них для других поставщиков", — сказал он.Вена приняла условия России по новой схеме оплаты газа 27 апреля.Ранее министр энергетики страны Леоноре Гевесслер подтвердила, что газ поступал и поступает в Австрию без перебоев. Она добавила, что без поставок топлива из России в этом году невозможно будет заполнить хранилища до зимы, но Вена стремится диверсифицировать источники.С 1 апреля Россия стала принимать платежи за газ от недружественных стран по новой схеме, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, австрия, россия, газпром