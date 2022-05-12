23:22 12.05.2022 (обновлено: 09:18 13.05.2022)
Канцлер Австрии пригрозил забрать у "Газпрома" хранилище в Зальцбурге
Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил забрать у "Газпрома" газовое хранилище в Зальцбурге
© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Австрия заберет у "Газпрома" газохранилище в Зальцбурге, если компания не заполнит его, заявил в интервью Kronen Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Мы сделаем так, что, например, если российский "Газпром" не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберем его у них для других поставщиков", — сказал он.
Ранее министр энергетики страны Леоноре Гевесслер подтвердила, что газ поступал и поступает в Австрию без перебоев. Она добавила, что без поставок топлива из России в этом году невозможно будет заполнить хранилища до зимы, но Вена стремится диверсифицировать источники.
С 1 апреля Россия стала принимать платежи за газ от недружественных стран по новой схеме, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
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