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Перед вылетом: работа российской авиагруппы на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/aviagruppa-1785718633.html
Перед вылетом: работа российской авиагруппы на Украине
Перед вылетом: работа российской авиагруппы на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Перед вылетом: работа российской авиагруппы на Украине
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике противника на Украине. Самолеты и вертолеты,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:00
2022-05-12T16:59
фото
специальная военная операция на украине
су-35
авиация
вооруженные силы рф
су-30см
ка-52 "аллигатор"
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Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике противника на Украине. Самолеты и вертолеты, участвующие в специальной военной операции, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, су-35, авиация, вооруженные силы рф, су-30см, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш
16:00 12.05.2022 (обновлено: 16:59 12.05.2022)
 

Перед вылетом: работа российской авиагруппы на Украине

Читать ria.ru в
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике противника на Украине. Самолеты и вертолеты, участвующие в специальной военной операции, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На боевые вылеты самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России отправляются с оперативных аэродромов.

Истребитель Су-30СМ авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
1 из 12

На боевые вылеты самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России отправляются с оперативных аэродромов.

© РИА Новости
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Перед полетом техника проходит комплексную подготовку. Специалисты на земле проверяют работу всех систем.

Техники вешают авиационную ракету на истребитель авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
2 из 12

Перед полетом техника проходит комплексную подготовку. Специалисты на земле проверяют работу всех систем.

© РИА Новости
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Летчики высоко оценивают применяемые в ходе спецоперации машины.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
3 из 12

Летчики высоко оценивают применяемые в ходе спецоперации машины.

© РИА Новости / РИА Новости
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С современными российскими Су-30СМ и Су-35 устаревшие украинские истребители Су-27 и МиГ-29 справиться не могут.

Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
4 из 12

С современными российскими Су-30СМ и Су-35 устаревшие украинские истребители Су-27 и МиГ-29 справиться не могут.

© РИА Новости
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Су-35, предназначенный для завоевания господства в воздухе, способен уничтожать пилотируемые и беспилотные аппараты управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, вести дальние и ближние бои, поражать надводные и наземные цели.

Пилот в кабине истребителя Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
5 из 12

Су-35, предназначенный для завоевания господства в воздухе, способен уничтожать пилотируемые и беспилотные аппараты управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, вести дальние и ближние бои, поражать надводные и наземные цели.

© РИА Новости
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Самолет Су-35 имеет возможность применения всех существующих и перспективных образцов авиационного вооружения.

Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
6 из 12

Самолет Су-35 имеет возможность применения всех существующих и перспективных образцов авиационного вооружения.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", который может незаметно приблизиться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и быстро уйти на максимальной скорости.

Механик проверяет оборудование одного из ударных вертолетов Ка-52 ВКС России, задействованных в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
7 из 12

Хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", который может незаметно приблизиться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и быстро уйти на максимальной скорости.

© РИА Новости / РИА Новости
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В зоне специальной операции российские военные летчики по несколько часов находятся в небе под прицелом средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Истребители Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
8 из 12

В зоне специальной операции российские военные летчики по несколько часов находятся в небе под прицелом средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

© РИА Новости / РИА Новости
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Вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любой погоде.

Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России вылетает на задание с аэродрома
9 из 12

Вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любой погоде.

© РИА Новости
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Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52.

Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52 ВКС России, задействованных в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
10 из 12

Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52.

© РИА Новости / РИА Новости
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Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции.

Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
11 из 12

Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции.

© РИА Новости / РИА Новости
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Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России на аэродроме.

Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России возвращается на аэродром
12 из 12

Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России на аэродроме.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоСу-35АвиацияВооруженные силы РФСу-30СМКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШ
 
 
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