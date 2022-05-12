Перед вылетом: работа российской авиагруппы на Украине
На боевые вылеты самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России отправляются с оперативных аэродромов.
На боевые вылеты самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России отправляются с оперативных аэродромов.
Перед полетом техника проходит комплексную подготовку. Специалисты на земле проверяют работу всех систем.
Перед полетом техника проходит комплексную подготовку. Специалисты на земле проверяют работу всех систем.
Летчики высоко оценивают применяемые в ходе спецоперации машины.
Летчики высоко оценивают применяемые в ходе спецоперации машины.
С современными российскими Су-30СМ и Су-35 устаревшие украинские истребители Су-27 и МиГ-29 справиться не могут.
С современными российскими Су-30СМ и Су-35 устаревшие украинские истребители Су-27 и МиГ-29 справиться не могут.
Су-35, предназначенный для завоевания господства в воздухе, способен уничтожать пилотируемые и беспилотные аппараты управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, вести дальние и ближние бои, поражать надводные и наземные цели.
Су-35, предназначенный для завоевания господства в воздухе, способен уничтожать пилотируемые и беспилотные аппараты управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, вести дальние и ближние бои, поражать надводные и наземные цели.
Самолет Су-35 имеет возможность применения всех существующих и перспективных образцов авиационного вооружения.
Самолет Су-35 имеет возможность применения всех существующих и перспективных образцов авиационного вооружения.
Хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", который может незаметно приблизиться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и быстро уйти на максимальной скорости.
Хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", который может незаметно приблизиться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и быстро уйти на максимальной скорости.
В зоне специальной операции российские военные летчики по несколько часов находятся в небе под прицелом средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВСУ.
В зоне специальной операции российские военные летчики по несколько часов находятся в небе под прицелом средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любой погоде.
Вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любой погоде.
Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52.
Механики разгружают боеприпасы для ударных вертолетов Ка-52.
Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции.
Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции.
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России на аэродроме.
Истребитель Су-35 авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России на аэродроме.