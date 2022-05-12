https://ria.ru/20220512/avariya-1788148842.html

В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек

В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек - РИА Новости, 12.05.2022

В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек

Пять человек пострадали в аварии с участием грузового автомобиля "Камаз" и двух машин в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:57

2022-05-12T15:57

2022-05-12T16:17

происшествия

приморский край

умвд рф по приморскому краю

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии с участием грузового автомобиля "Камаз" и двух машин в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.Авария произошла на 8-м километре автодороги "Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово". По предварительной информации полиции, 52-летний водитель "Камаза", двигаясь со стороны села Лазо в направлении Находки, не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с Isuzu Elf, который, по инерции продолжв движение, ударился в Daihatsu Terios Kid."В результате происшествия травмированы водитель и пассажиры Isuzu Elf: мужчины в возрасте 62 и 33 лет, а также 50-летняя, 47-летняя и 24-летняя женщины... По факту ДТП полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.Стаж вождения водителя "Камаза" - 27 лет, в 2022 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался, алкоголь в его крови не обнаружен, информирует полиция.

https://ria.ru/20220512/dtp-1788029659.html

https://ria.ru/20220508/dtp-1787470034.html

приморский край

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