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В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек - РИА Новости, 12.05.2022
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В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек
В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек - РИА Новости, 12.05.2022
В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек
Пять человек пострадали в аварии с участием грузового автомобиля "Камаз" и двух машин в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:57
2022-05-12T16:17
происшествия
приморский край
умвд рф по приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии с участием грузового автомобиля "Камаз" и двух машин в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.Авария произошла на 8-м километре автодороги "Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово". По предварительной информации полиции, 52-летний водитель "Камаза", двигаясь со стороны села Лазо в направлении Находки, не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с Isuzu Elf, который, по инерции продолжв движение, ударился в Daihatsu Terios Kid."В результате происшествия травмированы водитель и пассажиры Isuzu Elf: мужчины в возрасте 62 и 33 лет, а также 50-летняя, 47-летняя и 24-летняя женщины... По факту ДТП полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.Стаж вождения водителя "Камаза" - 27 лет, в 2022 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался, алкоголь в его крови не обнаружен, информирует полиция.
https://ria.ru/20220512/dtp-1788029659.html
https://ria.ru/20220508/dtp-1787470034.html
приморский край
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происшествия, приморский край, умвд рф по приморскому краю
15:57 12.05.2022 (обновлено: 16:17 12.05.2022)
 
В ДТП на трассе в Приморье пострадали пять человек

МВД России по Приморскому краю сообщило о пяти пострадавших в ДТП

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии с участием грузового автомобиля "Камаз" и двух машин в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.
Авария произошла на 8-м километре автодороги "Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово". По предварительной информации полиции, 52-летний водитель "Камаза", двигаясь со стороны села Лазо в направлении Находки, не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с Isuzu Elf, который, по инерции продолжв движение, ударился в Daihatsu Terios Kid.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
04:38
В ДТП в Приморье пострадали четыре человека
"В результате происшествия травмированы водитель и пассажиры Isuzu Elf: мужчины в возрасте 62 и 33 лет, а также 50-летняя, 47-летняя и 24-летняя женщины... По факту ДТП полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.
Стаж вождения водителя "Камаза" - 27 лет, в 2022 году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался, алкоголь в его крови не обнаружен, информирует полиция.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:57
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
 
ПроисшествияПриморский крайУМВД РФ по Приморскому краю
 
 
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