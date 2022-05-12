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В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии - РИА Новости, 12.05.2022
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В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии - РИА Новости, 12.05.2022
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии
Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:11
2022-05-12T13:21
россия
происшествия
республика хакасия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Хакасии."Верховный суд республики Хакасия оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого М. В. Афанасьева. Мера пресечения была избрана постановлением Абаканского городского суда 15 апреля", - сообщили в пресс-службе.В апреле суд арестовал редактора местного издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева на два месяца. По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в спецоперации на Украине.Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии.
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россия
республика хакасия
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россия, происшествия, республика хакасия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), украина
13:11 12.05.2022 (обновлено: 13:21 12.05.2022)
 
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии

Верховный суд Хакасии оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Хакасии.
"Верховный суд республики Хакасия оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого М. В. Афанасьева. Мера пресечения была избрана постановлением Абаканского городского суда 15 апреля", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Сахалинцу, срезавшему баннер в поддержку спецоперации, грозит штраф
В апреле суд арестовал редактора местного издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева на два месяца. По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в спецоперации на Украине.
Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии.
 
РоссияПроисшествияРеспублика ХакасияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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