https://ria.ru/20220512/arest-1788102448.html

В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии

В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии - РИА Новости, 12.05.2022

В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии

Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:11

2022-05-12T13:11

2022-05-12T13:21

россия

происшествия

республика хакасия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Хакасии."Верховный суд республики Хакасия оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого М. В. Афанасьева. Мера пресечения была избрана постановлением Абаканского городского суда 15 апреля", - сообщили в пресс-службе.В апреле суд арестовал редактора местного издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева на два месяца. По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в спецоперации на Украине.Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии.

https://ria.ru/20220511/shtraf-1787875142.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика хакасия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), украина