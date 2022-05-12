https://ria.ru/20220512/arest-1788102448.html
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии - РИА Новости, 12.05.2022
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии
Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:11
2022-05-12T13:11
2022-05-12T13:21
россия
происшествия
республика хакасия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Верховный суд Хакасии оставил в СИЗО журналиста, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских военных, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Хакасии."Верховный суд республики Хакасия оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого М. В. Афанасьева. Мера пресечения была избрана постановлением Абаканского городского суда 15 апреля", - сообщили в пресс-службе.В апреле суд арестовал редактора местного издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева на два месяца. По данным следствия, в начале апреля обвиняемый разместил на сайте, в мессенджере и соцсетях статью, "содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", касающуюся обстоятельств участия Росгвардии в спецоперации на Украине.Вскоре журналиста задержали по уголовному делу по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях СК РФ с использованием служебного положения". Максимальное наказание – от пяти до десяти лет колонии.
https://ria.ru/20220511/shtraf-1787875142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика хакасия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), украина
13:11 12.05.2022 (обновлено: 13:21 12.05.2022)
В Хакасии суд оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии
Верховный суд Хакасии оставил под арестом журналиста по делу о фейках о Росгвардии