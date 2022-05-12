https://ria.ru/20220512/arest-1788094686.html
Суд в Москве заочно арестовал двух украинских начальников СИЗО
Суд в Москве заочно арестовал двух украинских начальников СИЗО - РИА Новости, 12.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал двух украинских начальников СИЗО
Савёловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО в Николаевской области Украины по статье о применении запрещенных методов ведения войны, сообщили... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:48
2022-05-12T12:48
2022-05-12T12:55
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Савёловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО в Николаевской области Украины по статье о применении запрещенных методов ведения войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Шамшуры С.Н. и Чабаненко Р.С.", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Чабаненко – СИЗО Кропивницкого.Ранее военный следственный отдел СК РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО №13) и Полтаве (СИЗО №23).По предварительным данным, в указанных СИЗО вопреки требованиям Женевской конвенции неоднократно жестоко обращались, пытали и истязали, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, москва, ситуация в днр и лнр
12:48 12.05.2022 (обновлено: 12:55 12.05.2022)
Суд в Москве заочно арестовал двух украинских начальников СИЗО
Суд в Москве заочно арестовал двух украинских начальников СИЗО за пытки российских военных
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Савёловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО в Николаевской области Украины по статье о применении запрещенных методов ведения войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Шамшуры С.Н. и Чабаненко Р.С.", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Чабаненко – СИЗО Кропивницкого.
Ранее военный следственный отдел СК РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных на территории Украины в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО №13) и Полтаве (СИЗО №23).
По предварительным данным, в указанных СИЗО вопреки требованиям Женевской конвенции неоднократно жестоко обращались, пытали и истязали, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен.