https://ria.ru/20220512/arest-1788086236.html
Следствие требует арестовать водителя из кортежа Пашиняна, сбившего женщину
Следствие требует арестовать водителя из кортежа Пашиняна, сбившего женщину - РИА Новости, 12.05.2022
Следствие требует арестовать водителя из кортежа Пашиняна, сбившего женщину
Следствие требует арестовать водителя из кортежа премьера Армении Никола Пашиняна, сбившего насмерть беременную женщину, сообщил в соцсетях адвокат погибшей... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:23
2022-05-12T12:23
2022-05-12T12:23
в мире
армения
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Следствие требует арестовать водителя из кортежа премьера Армении Никола Пашиняна, сбившего насмерть беременную женщину, сообщил в соцсетях адвокат погибшей Раффи Асланян.В конце апреля в соцсетях появились видеокадры аварии, на которых полицейская машина сбивает беременную женщину на перекрестке улиц Лео и Пароняна. При этом водитель автомобиля после столкновения продолжил движение, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшей. СМИ утверждали, что автомобиль, наехавший на беременную женщину, сопровождал Пашиняна. Позднее аппарат премьера признал, что машина дорожной полиции сопровождала кортеж премьера. При этом в кабмине утверждают, что сам глава правительства момент аварии не видел и узнал о происшествии позднее."Сегодня следователь вынес постановление о привлечении водителя машины сопровождения дорожной полиции в качестве обвиняемого по статьям "нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, либо правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств" и "оставление места дорожно-транспортного происшествия". Водитель вновь задержан, в суд подано ходатайство о его аресте", - написал Асланян в соцсетях.Он отметил, что представляет интересы отца погибшей, добавив, что пострадавшая сторона будет последовательна в раскрытии всех обстоятельств случившегося и обеспечении неотвратимости уголовной ответственности всех виновных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, никол пашинян
Следствие требует арестовать водителя из кортежа Пашиняна, сбившего женщину
Следствие потребовало арестовать водителя из кортежа Пашиняна, насмерть сбившего женщину
ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Следствие требует арестовать водителя из кортежа премьера Армении Никола Пашиняна, сбившего насмерть беременную женщину, сообщил в соцсетях адвокат погибшей Раффи Асланян.
В конце апреля в соцсетях появились видеокадры аварии, на которых полицейская машина сбивает беременную женщину на перекрестке улиц Лео и Пароняна. При этом водитель автомобиля после столкновения продолжил движение, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшей. СМИ утверждали, что автомобиль, наехавший на беременную женщину, сопровождал Пашиняна
. Позднее аппарат премьера признал, что машина дорожной полиции сопровождала кортеж премьера. При этом в кабмине утверждают, что сам глава правительства момент аварии не видел и узнал о происшествии позднее.
"Сегодня следователь вынес постановление о привлечении водителя машины сопровождения дорожной полиции в качестве обвиняемого по статьям "нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, либо правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств" и "оставление места дорожно-транспортного происшествия". Водитель вновь задержан, в суд подано ходатайство о его аресте", - написал Асланян в соцсетях.
Он отметил, что представляет интересы отца погибшей, добавив, что пострадавшая сторона будет последовательна в раскрытии всех обстоятельств случившегося и обеспечении неотвратимости уголовной ответственности всех виновных.