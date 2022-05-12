Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store со счета телефона
Россияне столкнулись с проблемами при оплате продукции в App Store со счета телефона
Смартфон компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Часть россиян столкнулась с проблемой при оплате продукции в магазине приложений App Store со счета телефона, сообщили опрошенные РИА Новости компании.
"Мы можем подтвердить, что возможность оплаты в App Store со счета мобильного телефона недоступна", - сообщили в Теле2.
"Мы фиксируем обращения от пользователей о сложностях с прохождением оплаты. Со стороны "Мегафона" ограничений нет. Специалисты компании занимаются решением проблемы совместно с партнером", - сообщили в пресс-службе "Мегафона".
С проблемами при оплате столкнулись также пользователи МТС, проверил корреспондент РИА Новости. При этом в компании сообщили, что не фиксируют проблем. "На текущий момент у нас все работает. С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо", - сообщили в МТС.
В "Билайн" также отметили, что не фиксируют проблем с оплатой.
После начала специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений. При этом осталась возможность пополнять счет через мобильного оператора. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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