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Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store со счета телефона - РИА Новости, 12.05.2022
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Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store со счета телефона
Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store со счета телефона - РИА Новости, 12.05.2022
Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store со счета телефона
Часть россиян столкнулась с проблемой при оплате продукции в магазине приложений App Store со счета телефона, сообщили опрошенные РИА Новости компании. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:32
2022-05-12T17:32
владимир путин
россия
украина
visa, inc.
билайн
мтс
itunes
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Часть россиян столкнулась с проблемой при оплате продукции в магазине приложений App Store со счета телефона, сообщили опрошенные РИА Новости компании."Мы можем подтвердить, что возможность оплаты в App Store со счета мобильного телефона недоступна", - сообщили в Теле2."Мы фиксируем обращения от пользователей о сложностях с прохождением оплаты. Со стороны "Мегафона" ограничений нет. Специалисты компании занимаются решением проблемы совместно с партнером", - сообщили в пресс-службе "Мегафона".С проблемами при оплате столкнулись также пользователи МТС, проверил корреспондент РИА Новости. При этом в компании сообщили, что не фиксируют проблем. "На текущий момент у нас все работает. С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо", - сообщили в МТС.В "Билайн" также отметили, что не фиксируют проблем с оплатой.После начала специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений. При этом осталась возможность пополнять счет через мобильного оператора. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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владимир путин, россия, украина, visa, inc., билайн, мтс, itunes, общество, app store
17:32 12.05.2022
 
Россияне столкнулись с проблемами при оплате в App Store со счета телефона

Россияне столкнулись с проблемами при оплате продукции в App Store со счета телефона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Часть россиян столкнулась с проблемой при оплате продукции в магазине приложений App Store со счета телефона, сообщили опрошенные РИА Новости компании.
"Мы можем подтвердить, что возможность оплаты в App Store со счета мобильного телефона недоступна", - сообщили в Теле2.
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"Мы фиксируем обращения от пользователей о сложностях с прохождением оплаты. Со стороны "Мегафона" ограничений нет. Специалисты компании занимаются решением проблемы совместно с партнером", - сообщили в пресс-службе "Мегафона".
С проблемами при оплате столкнулись также пользователи МТС, проверил корреспондент РИА Новости. При этом в компании сообщили, что не фиксируют проблем. "На текущий момент у нас все работает. С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо", - сообщили в МТС.
В "Билайн" также отметили, что не фиксируют проблем с оплатой.
После начала специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за санкционных ограничений. При этом осталась возможность пополнять счет через мобильного оператора. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Владимир ПутинРоссияУкраинаVisa, Inc.БилайнМТСiTunesОбществоApp Store
 
 
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