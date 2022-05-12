Рейтинг@Mail.ru
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220512/alyuminiy-1788069151.html
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза - РИА Новости, 12.05.2022
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза
- Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:14
2022-05-12T11:14
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_0f20ec5b5f2f4ae76b4c279e6f42f419.jpg
МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает портал Biang.ru со ссылкой на данные таможни Маньчжурии в издании "Маньчжоули Жибао".В денежном выражении импорт алюминиевых изделий за период с января по март 2022 года составил 260 миллионов юаней, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В среднем импорт одной тонны алюминиевой продукции из РФ составил 18 тысяч юаней, что на 34,5% больше, чем годом ранее. Как отмечает таможня, весь объем алюминия в Китай через пункты пропуска в Маньчжурии ввозился китайскими компаниями с иностранными инвестициями. В сообщении поясняется, что рост цен на алюминий связан с дефицитом этого вида продукции на международном рынке, а также устойчивым ростом спроса на китайском рынке.
https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746041843_117:0:1717:1200_1920x0_80_0_0_426d639b796b3a650b177e6aa27f65bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай
11:14 12.05.2022
 

Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза

CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway StationЖелезнодорожная станция Маньчжурия
Железнодорожная станция Маньчжурия - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway Station
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает портал Biang.ru со ссылкой на данные таможни Маньчжурии в издании "Маньчжоули Жибао".
В денежном выражении импорт алюминиевых изделий за период с января по март 2022 года составил 260 миллионов юаней, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В среднем импорт одной тонны алюминиевой продукции из РФ составил 18 тысяч юаней, что на 34,5% больше, чем годом ранее. Как отмечает таможня, весь объем алюминия в Китай через пункты пропуска в Маньчжурии ввозился китайскими компаниями с иностранными инвестициями. В сообщении поясняется, что рост цен на алюминий связан с дефицитом этого вида продукции на международном рынке, а также устойчивым ростом спроса на китайском рынке.
Уголь в Цзюцзяне, провинции Цзянси КНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 15:43Россия-Китай: Главное
Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала