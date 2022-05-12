https://ria.ru/20220512/alyuminiy-1788069151.html

Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза

Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза - РИА Новости, 12.05.2022

Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза

- Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:14

2022-05-12T11:14

2022-05-12T11:14

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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает портал Biang.ru со ссылкой на данные таможни Маньчжурии в издании "Маньчжоули Жибао".В денежном выражении импорт алюминиевых изделий за период с января по март 2022 года составил 260 миллионов юаней, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В среднем импорт одной тонны алюминиевой продукции из РФ составил 18 тысяч юаней, что на 34,5% больше, чем годом ранее. Как отмечает таможня, весь объем алюминия в Китай через пункты пропуска в Маньчжурии ввозился китайскими компаниями с иностранными инвестициями. В сообщении поясняется, что рост цен на алюминий связан с дефицитом этого вида продукции на международном рынке, а также устойчивым ростом спроса на китайском рынке.

https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай