https://ria.ru/20220512/alyuminiy-1788069151.html
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза - РИА Новости, 12.05.2022
Импорт из РФ алюминия через Маньчжурию в I квартале вырос в 5,6 раза
- Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:14
2022-05-12T11:14
2022-05-12T11:14
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Импорт продукции из алюминия из России в Китай через Маньчжурию в первом квартале 2022 года составил 14 тысяч тонн, что в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает портал Biang.ru со ссылкой на данные таможни Маньчжурии в издании "Маньчжоули Жибао".В денежном выражении импорт алюминиевых изделий за период с января по март 2022 года составил 260 миллионов юаней, что в 7 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В среднем импорт одной тонны алюминиевой продукции из РФ составил 18 тысяч юаней, что на 34,5% больше, чем годом ранее. Как отмечает таможня, весь объем алюминия в Китай через пункты пропуска в Маньчжурии ввозился китайскими компаниями с иностранными инвестициями. В сообщении поясняется, что рост цен на алюминий связан с дефицитом этого вида продукции на международном рынке, а также устойчивым ростом спроса на китайском рынке.
https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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