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Исследование показало, кто чаще сталкивается с сезонной аллергией - РИА Новости, 12.05.2022
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Исследование показало, кто чаще сталкивается с сезонной аллергией
Исследование показало, кто чаще сталкивается с сезонной аллергией - РИА Новости, 12.05.2022
Исследование показало, кто чаще сталкивается с сезонной аллергией
Положительные пробы на сезонную аллергию мальчики до 18 лет получают в полтора раза чаще, чем девочки того же возраста, подсчитали для РИА Новости в лаборатории РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T05:26
2022-05-12T05:26
общество
россия
аллергия
здоровье
москва
компания "инвитро"
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Положительные пробы на сезонную аллергию мальчики до 18 лет получают в полтора раза чаще, чем девочки того же возраста, подсчитали для РИА Новости в лаборатории "Инвитро".Там пояснили, что для статистики использовались две панели исследований: "Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) — ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE, ImmunoCAP" и "Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE". В ходе исследования были рассмотрены результаты более 4,5 тысячи пациентов за 2021 год в возрасте от 14 до 65 и старше лет, как мужчин, так и женщин. География исследования — все регионы РФ."В группе детей, которые сдают анализы на аллергию, заметно больше мальчиков, это ещё раз подтверждает, что аллергическими заболеваниями мальчики подвержены чаще девочек. Однако, опираясь на собственную клиническую практику, можно отметить, что с возрастом эта тенденция изменяется: женщины чаще мужчин начинают страдать от проявлений аллергии", — отметили в лаборатории.Среди девочек до 18 лет сезонная аллергия выявлена почти у половины, в возрасте от 18 до 45 лет процент снижается до 40, в возрастной группе 45-65 лет поллиноз только у 19%, а у женщин старше 65 — почти у каждой третьей.Также сезонной аллергией страдает и половина мальчиков до 18 лет, 57% мужчин возраста от 18 до 45 лет, 37% — от 45 до 65 лет и 17% мужчин старше 65. В среднем же поллиноз выявлен у 52% жителей России, заключили эксперты.
https://ria.ru/20220420/vaktsina-1784455157.html
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общество, россия, аллергия, здоровье, москва, компания "инвитро"
05:26 12.05.2022
 
Исследование показало, кто чаще сталкивается с сезонной аллергией

Исследование "Инвитро": сезонная аллергия поражает мальчиков в полтора раза чаще девочек

© Depositphotos / racornМужчина чихает
Мужчина чихает - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / racorn
Мужчина чихает. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Положительные пробы на сезонную аллергию мальчики до 18 лет получают в полтора раза чаще, чем девочки того же возраста, подсчитали для РИА Новости в лаборатории "Инвитро".

"Выяснилось, что у 52% мужчин из тех, кто сдавал тесты, диагноз подтвердился. Также среди населения моложе 18 лет мальчики сдают анализы на выявление сезонной аллергии на 64% чаще, чем девочки", — рассказали в лаборатории.

Там пояснили, что для статистики использовались две панели исследований: "Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) — ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE, ImmunoCAP" и "Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE". В ходе исследования были рассмотрены результаты более 4,5 тысячи пациентов за 2021 год в возрасте от 14 до 65 и старше лет, как мужчин, так и женщин. География исследования — все регионы РФ.
"В группе детей, которые сдают анализы на аллергию, заметно больше мальчиков, это ещё раз подтверждает, что аллергическими заболеваниями мальчики подвержены чаще девочек. Однако, опираясь на собственную клиническую практику, можно отметить, что с возрастом эта тенденция изменяется: женщины чаще мужчин начинают страдать от проявлений аллергии", — отметили в лаборатории.
Среди девочек до 18 лет сезонная аллергия выявлена почти у половины, в возрасте от 18 до 45 лет процент снижается до 40, в возрастной группе 45-65 лет поллиноз только у 19%, а у женщин старше 65 — почти у каждой третьей.
Также сезонной аллергией страдает и половина мальчиков до 18 лет, 57% мужчин возраста от 18 до 45 лет, 37% — от 45 до 65 лет и 17% мужчин старше 65. В среднем же поллиноз выявлен у 52% жителей России, заключили эксперты.
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ОбществоРоссияАллергияЗдоровьеМоскваКомпания "Инвитро"
 
 
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