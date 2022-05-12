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СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/aktivy-1788084506.html
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ - РИА Новости, 12.05.2022
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ
Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:15
2022-05-12T12:51
специальная военная операция на украине
экономика
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
сбербанк россии
верховная рада украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине.Текст решения СНБО размещен на сайте Верховной рады Украины в качестве приложения к проекту закона об утверждении указа Владимира Зеленского об изъятии на Украине имущества РФ."Принудительно изъять такие объекты права собственности РФ и ее резидентов: корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк", принадлежащего госкорпорации "ВЭБ.РФ"; в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России", - говорится в документе. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Кабмину и Фонду гарантирования вкладов Украины на принудительное изъятие дается 10 дней с момента публикации указа Зеленского о введении его в действие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта были выполнены основные задачи первого этапа: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787902679.html
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экономика, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, сбербанк россии, верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр
12:15 12.05.2022 (обновлено: 12:51 12.05.2022)
 
СНБО изымет находящиеся на Украине активы Сбербанка и ВЭБ.РФ

СНБО Украины принял решение об изъятии находящихся на Украине активов Сбербанка и ВЭБ.РФ

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине.
Текст решения СНБО размещен на сайте Верховной рады Украины в качестве приложения к проекту закона об утверждении указа Владимира Зеленского об изъятии на Украине имущества РФ.
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"Принудительно изъять такие объекты права собственности РФ и ее резидентов: корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк", принадлежащего госкорпорации "ВЭБ.РФ"; в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России", - говорится в документе.
Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Кабмину и Фонду гарантирования вкладов Украины на принудительное изъятие дается 10 дней с момента публикации указа Зеленского о введении его в действие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта были выполнены основные задачи первого этапа: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСбербанк РоссииВерховная Рада УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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