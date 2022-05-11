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Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты - РИА Новости, 11.05.2022
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Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты
Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты - РИА Новости, 11.05.2022
Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты
Мэр Киева Виталий Кличко в марте нынешнего года просил международные благотворительные организации предоставить якобы для защиты киевлян дозиметры и средства... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:42
2022-05-11T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
россия
киев
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в марте нынешнего года просил международные благотворительные организации предоставить якобы для защиты киевлян дозиметры и средства защиты от радиоактивной пыли, несколько десятков устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, а также йодистый калий, следует из документов, обнародованных министерством обороны России.МО РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением российских военных в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.Сейчас российское военное ведомство обнародовало датированное 20 марта нынешнего года письмо мэра Киева Виталия Кличко международным благотворительным организациям. В нем Кличко просит о "гуманитарной помощи для обеспечения защиты населения Киева".Кличко перечислил, в чем у Киева есть "срочная необходимость". Он, в частности, просил о поставках 7 тысяч персональных дозиметров и защитных костюмов, 1 тысячи дозиметров-радиометров, 5 миллионов респираторов для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, 50 устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, таблеток йодистого калия для обеспечения 1,7 миллионов человек в течение одной недели.
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html
https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html
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в мире, виталий кличко, россия, киев, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:42 11.05.2022
 
Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты

Минобороны: Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в марте нынешнего года просил международные благотворительные организации предоставить якобы для защиты киевлян дозиметры и средства защиты от радиоактивной пыли, несколько десятков устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, а также йодистый калий, следует из документов, обнародованных министерством обороны России.
МО РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением российских военных в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.
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Сейчас российское военное ведомство обнародовало датированное 20 марта нынешнего года письмо мэра Киева Виталия Кличко международным благотворительным организациям. В нем Кличко просит о "гуманитарной помощи для обеспечения защиты населения Киева".
Кличко перечислил, в чем у Киева есть "срочная необходимость". Он, в частности, просил о поставках 7 тысяч персональных дозиметров и защитных костюмов, 1 тысячи дозиметров-радиометров, 5 миллионов респираторов для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, 50 устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, таблеток йодистого калия для обеспечения 1,7 миллионов человек в течение одной недели.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоРоссияКиевВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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