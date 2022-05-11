https://ria.ru/20220511/zaschita-1787969240.html

Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты

Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты - РИА Новости, 11.05.2022

Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты

Мэр Киева Виталий Кличко в марте нынешнего года просил международные благотворительные организации предоставить якобы для защиты киевлян дозиметры и средства... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:42

2022-05-11T17:42

2022-05-11T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

россия

киев

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в марте нынешнего года просил международные благотворительные организации предоставить якобы для защиты киевлян дозиметры и средства защиты от радиоактивной пыли, несколько десятков устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, а также йодистый калий, следует из документов, обнародованных министерством обороны России.МО РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением российских военных в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.Сейчас российское военное ведомство обнародовало датированное 20 марта нынешнего года письмо мэра Киева Виталия Кличко международным благотворительным организациям. В нем Кличко просит о "гуманитарной помощи для обеспечения защиты населения Киева".Кличко перечислил, в чем у Киева есть "срочная необходимость". Он, в частности, просил о поставках 7 тысяч персональных дозиметров и защитных костюмов, 1 тысячи дозиметров-радиометров, 5 миллионов респираторов для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, 50 устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, таблеток йодистого калия для обеспечения 1,7 миллионов человек в течение одной недели.

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html

https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html

россия

киев

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, виталий кличко, россия, киев, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)