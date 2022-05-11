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Рейтинг российских регионов по динамике зарплат - РИА Новости, 11.05.2022
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Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат - РИА Новости, 11.05.2022
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T00:00
2022-05-11T00:00
инфографика
россия
регионы
рейтинг
статистика
работа
зарплата
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Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее шести лет. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область — там подобный рост зарплат займет чуть более шести лет. В наихудшем положении находятся Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики — к планке в 100 тысяч 50 процентов их жителей подойдут через 20 лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько времени потребуется вашему региону для такого скачка заработков.
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353
60
россия, регионы, рейтинг, статистика, работа, зарплата
00:00 11.05.2022
 

Рейтинг российских регионов по динамике зарплат

© ИнфографикаРейтинг российских регионов по динамике зарплат
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
© Инфографика
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Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее шести лет. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область — там подобный рост зарплат займет чуть более шести лет. В наихудшем положении находятся Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики — к планке в 100 тысяч 50 процентов их жителей подойдут через 20 лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько времени потребуется вашему региону для такого скачка заработков.
 
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