https://ria.ru/20220511/zarplata-1787810240.html

Рейтинг российских регионов по динамике зарплат

Рейтинг российских регионов по динамике зарплат - РИА Новости, 11.05.2022

Рейтинг российских регионов по динамике зарплат

Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T00:00

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Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее шести лет. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область — там подобный рост зарплат займет чуть более шести лет. В наихудшем положении находятся Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики — к планке в 100 тысяч 50 процентов их жителей подойдут через 20 лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько времени потребуется вашему региону для такого скачка заработков.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, регионы, рейтинг, статистика, работа, зарплата