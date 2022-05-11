https://ria.ru/20220511/zarplata-1787810240.html
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат - РИА Новости, 11.05.2022
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T00:00
2022-05-11T00:00
2022-05-11T00:00
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Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе — по расчетам РИА Рейтинг на это уйдет менее шести лет. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область — там подобный рост зарплат займет чуть более шести лет. В наихудшем положении находятся Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики — к планке в 100 тысяч 50 процентов их жителей подойдут через 20 лет. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько времени потребуется вашему региону для такого скачка заработков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, регионы, рейтинг, статистика, работа, зарплата