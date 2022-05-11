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Эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/zapad-1787896396.html
Эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил Лавров
Эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
Эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил Лавров
Завершение российской спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:33
2022-05-11T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Завершение российской спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Завершение нашей военной операции будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принципы суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать, так называемый, однополярный мир при доминировании США и их союзников", - отметил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Султаната Оман Б. Аль-Бусаиди.Глава внеполитического ведомства добавил, что необходимо уважать культурное, конфессиональное, цивилизационное многообразие современного мира. "Эпоха колониализма ушла в прошлое - надо это признать", - заключил Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/slutskiy-1784399177.html
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
13:33 11.05.2022
 
Эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил Лавров

Лавров: завершение операции на Украине прекратит продвижение Западом однополярного мира

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Завершение российской спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Завершение нашей военной операции будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принципы суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать, так называемый, однополярный мир при доминировании США и их союзников", - отметил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Султаната Оман Б. Аль-Бусаиди.
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Глава внеполитического ведомства добавил, что необходимо уважать культурное, конфессиональное, цивилизационное многообразие современного мира. "Эпоха колониализма ушла в прошлое - надо это признать", - заключил Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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