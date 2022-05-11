Эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил Лавров
Лавров: завершение операции на Украине прекратит продвижение Западом однополярного мира
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Завершение российской спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в прошлое, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Завершение нашей военной операции будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принципы суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать, так называемый, однополярный мир при доминировании США и их союзников", - отметил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Султаната Оман Б. Аль-Бусаиди.
Глава внеполитического ведомства добавил, что необходимо уважать культурное, конфессиональное, цивилизационное многообразие современного мира. "Эпоха колониализма ушла в прошлое - надо это признать", - заключил Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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