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Кива заявил, что окружение Зеленского начало захват топливного рынка - РИА Новости, 11.05.2022
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Кива заявил, что окружение Зеленского начало захват топливного рынка
Кива заявил, что окружение Зеленского начало захват топливного рынка - РИА Новости, 11.05.2022
Кива заявил, что окружение Зеленского начало захват топливного рынка
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на Украине начался передел топливного рынка. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:39
2022-05-11T12:40
владимир зеленский
киев
сша
верховная рада украины
в мире
украина
илья кива
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на Украине начался передел топливного рынка.Верховная рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет никакой юридической силы.По его словам, офис Владимира Зеленского эффективно использует сложившуюся ситуацию с дефицитом топлива, чтобы получить контроль над поставщиками и монополизировать рынок."Когда вы, соотечественники, стоите в километровых очередях за десятью литрами топлива - Зеленский, (руководитель офиса Зеленского Андрей) Ермак, (замглавы офиса Зеленского Кирилл) Тимошенко зарабатывают деньги, строя новый себе доходный бизнес!" - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее украинский вице-премьер Юлия Свириденко рассказала, что для снижения дефицита топлива в стране на рынок из госрезерва направят 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива. По ее словам, Киев также рассчитывает ввозить через польские порты нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, немецких, скандинавских и балтийских НПЗ.
https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html
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владимир зеленский, киев, сша, верховная рада украины, в мире, украина, илья кива
12:39 11.05.2022 (обновлено: 12:40 11.05.2022)
 
Кива заявил, что окружение Зеленского начало захват топливного рынка

Экс-депутат Рады Кива: окружение Зеленского начало захват топливного рынка на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАЗС в Киеве
АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на Украине начался передел топливного рынка.
Верховная рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет никакой юридической силы.
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По его словам, офис Владимира Зеленского эффективно использует сложившуюся ситуацию с дефицитом топлива, чтобы получить контроль над поставщиками и монополизировать рынок.
"Когда вы, соотечественники, стоите в километровых очередях за десятью литрами топлива - Зеленский, (руководитель офиса Зеленского Андрей) Ермак, (замглавы офиса Зеленского Кирилл) Тимошенко зарабатывают деньги, строя новый себе доходный бизнес!" - написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее украинский вице-премьер Юлия Свириденко рассказала, что для снижения дефицита топлива в стране на рынок из госрезерва направят 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива. По ее словам, Киев также рассчитывает ввозить через польские порты нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, немецких, скандинавских и балтийских НПЗ.
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