https://ria.ru/20220511/zakharova-1787830634.html
Захарова прокомментировала последние заявления администрации США
Захарова прокомментировала последние заявления администрации США - РИА Новости, 11.05.2022
Захарова прокомментировала последние заявления администрации США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не исключает, что разные заявления американских чиновников по урегулированию на... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:13
2022-05-11T09:13
2022-05-11T09:27
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не исключает, что разные заявления американских чиновников по урегулированию на Украине связаны с изменениями в администрации США."Что касается заявления американской стороны, то мне кажется, что, особенно за последнее время, я не знаю, с чем это связано, возможно со сменой состава, потому что очевидно, что администрация в США, непосредственно сотрудники, топ-менеджеры в Белом доме, они находятся в состоянии, видимо, смены состава", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik,"Я думаю, что многие заявления делаются, в том числе, под влиянием этой идущей, уже происходящей смены действующего состава в администрации США", - добавила она, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания, что Америка не видит "жизнеспособного переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине".
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в мире, америка, россия, украина, мария захарова
09:13 11.05.2022 (обновлено: 09:27 11.05.2022)
Захарова прокомментировала последние заявления администрации США
Захарова: смена состава чиновников США влияет на заявления американской стороны по Украине
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не исключает, что разные заявления американских чиновников по урегулированию на Украине связаны с изменениями в администрации США.
"Что касается заявления американской стороны, то мне кажется, что, особенно за последнее время, я не знаю, с чем это связано, возможно со сменой состава, потому что очевидно, что администрация в США, непосредственно сотрудники, топ-менеджеры в Белом доме, они находятся в состоянии, видимо, смены состава", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik,
"Я думаю, что многие заявления делаются, в том числе, под влиянием этой идущей, уже происходящей смены действующего состава в администрации США", - добавила она, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания, что Америка
не видит "жизнеспособного переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине".