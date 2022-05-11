https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко - РИА Новости, 11.05.2022
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:08
2022-05-11T21:08
2022-05-11T21:56
в мире
александр захарченко
денис пушилин
юлия чичерина
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152763/25/1527632535_0:28:2597:1489_1920x0_80_0_0_2a1a6f0bd843fd2a0d93eb01d7f39ab1.jpg
ШАХТЁРСК, 11 май - РИА Новости. Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости.На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города Шахтёрск, родители Александра Захарченко. Кроме того, в церемонии открытия памятника, которая состоялась в годовщину провозглашения Донецкой народной республики, приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая свои песни.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152763/25/1527632535_0:0:2597:1949_1920x0_80_0_0_51d4784fdc6d40dcf412b361ca5eeebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр захарченко, денис пушилин, юлия чичерина, донецкая народная республика, донецк (днр)
21:08 11.05.2022 (обновлено: 21:56 11.05.2022)
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко
Памятник первому главе ДНР Захарченко установили в городе Шахтёрск