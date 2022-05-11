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В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко - РИА Новости, 11.05.2022
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В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко - РИА Новости, 11.05.2022
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:08
2022-05-11T21:56
в мире
александр захарченко
денис пушилин
юлия чичерина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ШАХТЁРСК, 11 май - РИА Новости. Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости.На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города Шахтёрск, родители Александра Захарченко. Кроме того, в церемонии открытия памятника, которая состоялась в годовщину провозглашения Донецкой народной республики, приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая свои песни.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
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в мире, александр захарченко, денис пушилин, юлия чичерина, донецкая народная республика, донецк (днр)
21:08 11.05.2022 (обновлено: 21:56 11.05.2022)
 
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко

Памятник первому главе ДНР Захарченко установили в городе Шахтёрск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко
Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАХТЁРСК, 11 май - РИА Новости. Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города Шахтёрск, родители Александра Захарченко. Кроме того, в церемонии открытия памятника, которая состоялась в годовщину провозглашения Донецкой народной республики, приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая свои песни.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
 
В миреАлександр ЗахарченкоДенис ПушилинЮлия ЧичеринаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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