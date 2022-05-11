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В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко

В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко - РИА Новости, 11.05.2022

В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:08

2022-05-11T21:08

2022-05-11T21:56

в мире

александр захарченко

денис пушилин

юлия чичерина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ШАХТЁРСК, 11 май - РИА Новости. Памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в среду в городе Шахтёрск, передаёт корреспондент РИА Новости.На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города Шахтёрск, родители Александра Захарченко. Кроме того, в церемонии открытия памятника, которая состоялась в годовщину провозглашения Донецкой народной республики, приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая свои песни.Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, александр захарченко, денис пушилин, юлия чичерина, донецкая народная республика, донецк (днр)