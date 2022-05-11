https://ria.ru/20220511/zabeg-1787845652.html

Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области

Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 11.05.2022

Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области

Первый в истории Липецкой области "Ночной партизанский забег" - старт, посвященный памяти 136 Героев Советского Союза, прошел в Липецке на Зелёном острове,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:39

2022-05-11T10:39

2022-05-11T10:39

липецкая область

липецк

спорт

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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Первый в истории Липецкой области "Ночной партизанский забег" - старт, посвященный памяти 136 Героев Советского Союза, прошел в Липецке на Зелёном острове, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, забег разбили на две дистанции. Дети от 6 до 13 лет пробежали 900 метров. Взрослым нужно было преодолеть девять километров. Так как бежать спортсменам пришлось в темноте, перед стартом все получили налобные фонарики и фирменные футболки партизанского забега.Артамонов отметил, что в соревновании приняли участие около 1000 спортсменов, из них 750 взрослых и 250 детей. В Липецк приехали атлеты из 75 городов 18 регионов страны."Этот партизанский забег объединяет спорт и память о Великой Победе. Сегодня здесь собрались люди, которые хотят отдать дань памяти всем героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Радует, что с каждым годом в стартах принимают участие все больше людей. Желаю вам успехов в забеге и пробежать дистанцию с хорошим настроением", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220506/blagoustroystvo-1787218350.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, спорт