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Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 11.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220511/zabeg-1787845652.html
Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области
Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области - РИА Новости, 11.05.2022
Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области
Первый в истории Липецкой области "Ночной партизанский забег" - старт, посвященный памяти 136 Героев Советского Союза, прошел в Липецке на Зелёном острове,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:39
2022-05-11T10:39
липецкая область
липецк
спорт
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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Первый в истории Липецкой области "Ночной партизанский забег" - старт, посвященный памяти 136 Героев Советского Союза, прошел в Липецке на Зелёном острове, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, забег разбили на две дистанции. Дети от 6 до 13 лет пробежали 900 метров. Взрослым нужно было преодолеть девять километров. Так как бежать спортсменам пришлось в темноте, перед стартом все получили налобные фонарики и фирменные футболки партизанского забега.Артамонов отметил, что в соревновании приняли участие около 1000 спортсменов, из них 750 взрослых и 250 детей. В Липецк приехали атлеты из 75 городов 18 регионов страны."Этот партизанский забег объединяет спорт и память о Великой Победе. Сегодня здесь собрались люди, которые хотят отдать дань памяти всем героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Радует, что с каждым годом в стартах принимают участие все больше людей. Желаю вам успехов в забеге и пробежать дистанцию с хорошим настроением", - сказал Артамонов.
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липецк, спорт
10:39 11.05.2022
 

Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Первый в истории Липецкой области "Ночной партизанский забег" - старт, посвященный памяти 136 Героев Советского Союза, прошел в Липецке на Зелёном острове, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, забег разбили на две дистанции. Дети от 6 до 13 лет пробежали 900 метров. Взрослым нужно было преодолеть девять километров. Так как бежать спортсменам пришлось в темноте, перед стартом все получили налобные фонарики и фирменные футболки партизанского забега.
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В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что в соревновании приняли участие около 1000 спортсменов, из них 750 взрослых и 250 детей. В Липецк приехали атлеты из 75 городов 18 регионов страны.
"Этот партизанский забег объединяет спорт и память о Великой Победе. Сегодня здесь собрались люди, которые хотят отдать дань памяти всем героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Радует, что с каждым годом в стартах принимают участие все больше людей. Желаю вам успехов в забеге и пробежать дистанцию с хорошим настроением", - сказал Артамонов.
 
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