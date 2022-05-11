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Яровая: военная программа США сделала украинцев "объектами опытов"

Яровая: военная программа США сделала украинцев "объектами опытов" - РИА Новости, 11.05.2022

Яровая: военная программа США сделала украинцев "объектами опытов"

Зампред Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая заявила,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:04

2022-05-11T22:04

2022-05-11T22:04

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зампред Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая заявила, что военная биологическая программа США на Украине сделала ее граждан "объектами опытов"."Американская военная биологическая программа на Украине лишила её граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы. По сути, речь идёт о преступлениях против граждан Украины", - заявила Яровая, комментируя информацию, озвученную министерством обороны РФ об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице под Харьковом.Данная информация изобличает организованную преступную деятельность должностных лиц Украины и США, отметила она."Несомненно, в рамках парламентского расследования всем этим фактам будет дана надлежащая оценка", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20220306/zachistka-1776951520.html

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в мире, украина, сша, россия, госдума рф, министерство обороны сша