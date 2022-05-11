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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек - РИА Новости, 11.05.2022
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T05:16
2022-05-11T09:01
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МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале.Состояние шести пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как критическое. Всего госпитализация потребовалась пяти несовершеннолетним.Взрыв газа в гостинице Saratoga прогремел утром 6 мая. Взрывная волна разрушила фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
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в мире, куба, мехико, новости - туризм, гавана, взрыв
05:16 11.05.2022 (обновлено: 09:01 11.05.2022)
 
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек

Минздрав Кубы: число жертв взрыва газа в отеле на Кубе достигло 43 человек

© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в Гаване, Куба
На месте взрыва в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
На месте взрыва в Гаване, Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале.

"По состоянию на 18:30 10 мая пострадавших — 97 человек, из них 17 госпитализированы, 37 пациентов выписаны и 43 умерли", — говорится в публикации.

Состояние шести пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как критическое. Всего госпитализация потребовалась пяти несовершеннолетним.
Взрыв газа в гостинице Saratoga прогремел утром 6 мая. Взрывная волна разрушила фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 22:50
В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников
 
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