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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек - РИА Новости, 11.05.2022
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T05:16
2022-05-11T05:16
2022-05-11T09:01
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МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале.Состояние шести пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как критическое. Всего госпитализация потребовалась пяти несовершеннолетним.Взрыв газа в гостинице Saratoga прогремел утром 6 мая. Взрывная волна разрушила фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
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05:16 11.05.2022 (обновлено: 09:01 11.05.2022)
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек
Минздрав Кубы: число жертв взрыва газа в отеле на Кубе достигло 43 человек