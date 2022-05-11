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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек

Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек - РИА Новости, 11.05.2022

Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе возросло до 43 человек

Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T05:16

2022-05-11T05:16

2022-05-11T09:01

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МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 43 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Кубы в Telegram-канале.Состояние шести пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как критическое. Всего госпитализация потребовалась пяти несовершеннолетним.Взрыв газа в гостинице Saratoga прогремел утром 6 мая. Взрывная волна разрушила фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.

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в мире, куба, мехико, новости - туризм, гавана, взрыв