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Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля - РИА Новости, 11.05.2022
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля
Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:04
2022-05-11T14:04
2022-05-11T14:05
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мне известно, нет, это не будет темой, хотя этот вопрос он, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить", - ответил Песков на вопрос, будет ли рассматриваться данная тема на совещании о дополнительной индексации пенсии и пособий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, дмитрий песков
14:04 11.05.2022 (обновлено: 14:05 11.05.2022)
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля
Пресс-секретарь Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля