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Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля

Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля - РИА Новости, 11.05.2022

Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля

Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:04

2022-05-11T14:04

2022-05-11T14:05

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мне известно, нет, это не будет темой, хотя этот вопрос он, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить", - ответил Песков на вопрос, будет ли рассматриваться данная тема на совещании о дополнительной индексации пенсии и пособий.

https://ria.ru/20220506/indeksatsiya-1787209088.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дмитрий песков