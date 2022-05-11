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Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля - РИА Новости, 11.05.2022
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Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля - РИА Новости, 11.05.2022
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля
Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:04
2022-05-11T14:05
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мне известно, нет, это не будет темой, хотя этот вопрос он, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить", - ответил Песков на вопрос, будет ли рассматриваться данная тема на совещании о дополнительной индексации пенсии и пособий.
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россия, общество, дмитрий песков
14:04 11.05.2022 (обновлено: 14:05 11.05.2022)
 
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля

Пресс-секретарь Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля, но параметры еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, нет, это не будет темой, хотя этот вопрос он, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить", - ответил Песков на вопрос, будет ли рассматриваться данная тема на совещании о дополнительной индексации пенсии и пособий.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 14:27
В Совфеде ждут предложений правительства по индексации пенсий
 
РоссияОбществоДмитрий Песков
 
 
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