https://ria.ru/20220511/vybory-1787853646.html
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая - РИА Новости, 11.05.2022
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая
Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:17
2022-05-11T11:17
2022-05-11T11:32
в мире
южная осетия
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78218/64/782186404_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_3f1334e2bc847c1558a3e60806f0c964.jpg
ЦХИНВАЛ, 11 мая - РИА Новости. Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.Выборы президента прошли в воскресенье 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на выборах, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента, действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%."Инаугурация пройдет после 21 мая", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда пройдёт инаугурация Гаглоева.По ее словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время после подсчета 100% избирательных бюллетеней.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.
https://ria.ru/20220511/osetiya-1787846618.html
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78218/64/782186404_29:0:484:341_1920x0_80_0_0_dfc89fd3be1968de4e7e85b955caf303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, выборы
11:17 11.05.2022 (обновлено: 11:32 11.05.2022)
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая
Секретарь ЦИК республики: инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая
ЦХИНВАЛ, 11 мая - РИА Новости. Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.
Выборы президента прошли в воскресенье 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на выборах, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента, действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%.
"Инаугурация пройдет после 21 мая", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда пройдёт инаугурация Гаглоева.
По ее словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время после подсчета 100% избирательных бюллетеней.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.