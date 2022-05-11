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Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая - РИА Новости, 11.05.2022
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Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая - РИА Новости, 11.05.2022
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая
Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:17
2022-05-11T11:32
в мире
южная осетия
выборы
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ЦХИНВАЛ, 11 мая - РИА Новости. Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.Выборы президента прошли в воскресенье 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на выборах, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента, действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%."Инаугурация пройдет после 21 мая", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда пройдёт инаугурация Гаглоева.По ее словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время после подсчета 100% избирательных бюллетеней.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.
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в мире, южная осетия, выборы
11:17 11.05.2022 (обновлено: 11:32 11.05.2022)
 
Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая

Секретарь ЦИК республики: инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая

© Иллюстрация РИА НовостиФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Флаг Южной Осетии. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 11 мая - РИА Новости. Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.
Выборы президента прошли в воскресенье 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на выборах, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента, действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%.
"Инаугурация пройдет после 21 мая", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда пройдёт инаугурация Гаглоева.
По ее словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время после подсчета 100% избирательных бюллетеней.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.
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