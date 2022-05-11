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Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая

Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая - РИА Новости, 11.05.2022

Инаугурация президента Южной Осетии пройдет после 21 мая

Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:17

2022-05-11T11:17

2022-05-11T11:32

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ЦХИНВАЛ, 11 мая - РИА Новости. Инаугурация побеждающего на выборах президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет после 21 мая, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.Выборы президента прошли в воскресенье 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Гаглоев по итогам подсчета 97% бюллетеней лидирует на выборах, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента, действующего президента Анатолия Бибилова - 43,3%."Инаугурация пройдет после 21 мая", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, когда пройдёт инаугурация Гаглоева.По ее словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время после подсчета 100% избирательных бюллетеней.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.

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