15:43 11.05.2022 (обновлено: 15:45 11.05.2022)
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские вузы
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлавный корпус Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
Главный корпус Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские высшие учебные заведения, соответствующая программа уже разрабатывается, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Разработка такой программы уже фактически закончена для поступления абитуриентов пока из Херсонской и Запорожской областей, а также и будущих освобожденных областей Украины в российские вузы", - сказал Крючков журналистам.
В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регион приедут крымские педагоги, чтобы помочь адаптироваться своим херсонским коллегами к российским образовательным стандартам.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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