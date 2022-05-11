https://ria.ru/20220511/vuzy-1787932547.html

Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России

Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России - РИА Новости, 11.05.2022

Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России

Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские высшие учебные заведения, соответствующая программа уже разрабатывается, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:43

2022-05-11T15:43

2022-05-11T15:45

украина

россия

херсонская область

единая россия

андрей турчак

владимир сальдо

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские высшие учебные заведения, соответствующая программа уже разрабатывается, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Разработка такой программы уже фактически закончена для поступления абитуриентов пока из Херсонской и Запорожской областей, а также и будущих освобожденных областей Украины в российские вузы", - сказал Крючков журналистам.В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регион приедут крымские педагоги, чтобы помочь адаптироваться своим херсонским коллегами к российским образовательным стандартам.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220511/obrazovanie-1787850567.html

https://na.ria.ru/20220511/zhiza-1787192847.html

украина

россия

херсонская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, херсонская область , единая россия, андрей турчак, владимир сальдо, республика крым, в мире, навигатор абитуриента