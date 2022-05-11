Рейтинг@Mail.ru
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/vuzy-1787932547.html
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России - РИА Новости, 11.05.2022
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские высшие учебные заведения, соответствующая программа уже разрабатывается, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:43
2022-05-11T15:45
украина
россия
херсонская область
единая россия
андрей турчак
владимир сальдо
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784689145_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_76c25ec565bc68ee3ae6c1478560a1d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские высшие учебные заведения, соответствующая программа уже разрабатывается, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков."Разработка такой программы уже фактически закончена для поступления абитуриентов пока из Херсонской и Запорожской областей, а также и будущих освобожденных областей Украины в российские вузы", - сказал Крючков журналистам.В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регион приедут крымские педагоги, чтобы помочь адаптироваться своим херсонским коллегами к российским образовательным стандартам.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220511/obrazovanie-1787850567.html
https://na.ria.ru/20220511/zhiza-1787192847.html
украина
россия
херсонская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784689145_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_4e95a93fc262867e776e686335fa13e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, херсонская область , единая россия, андрей турчак, владимир сальдо, республика крым, в мире, навигатор абитуриента
15:43 11.05.2022 (обновлено: 15:45 11.05.2022)
 
Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут учиться в России

Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские вузы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлавный корпус Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
Главный корпус Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Главный корпус Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Абитуриенты с освобожденных территорий Украины смогут поступить в российские высшие учебные заведения, соответствующая программа уже разрабатывается, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Разработка такой программы уже фактически закончена для поступления абитуриентов пока из Херсонской и Запорожской областей, а также и будущих освобожденных областей Украины в российские вузы", - сказал Крючков журналистам.
Работа приемной комиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 11:07
Правила приема в вузы детей участников спецоперации заработают с этого года
В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регион приедут крымские педагоги, чтобы помочь адаптироваться своим херсонским коллегами к российским образовательным стандартам.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Что у вас плохого? Как выбрать подходящий вуз - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:00
Что у вас плохого? Как выбрать подходящий вуз?
 
УкраинаРоссияХерсонская областьЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир СальдоРеспублика КрымВ миреНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала