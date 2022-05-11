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Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области - РИА Новости, 11.05.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220511/vuzy-1787899599.html
Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области
Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области - РИА Новости, 11.05.2022
Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области
Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области на программы бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры на 2023-2024 годы, это... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:44
2022-05-11T15:33
челябинская область
общество
алексей текслер
челябинская область
россия
челябинск
южно-уральский государственный университет
южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области на программы бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры на 2023-2024 годы, это почти на 400 мест больше, чем на 2021-2022 годы, сообщила пресс-служба правительства региона."Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2023/2024 год. По итогам конкурсной процедуры вузам Челябинской области выделили 10874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры", - говорится в сообщении.Так, в тройке вузов-лидеров по количеству мест Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), который получил 3216 бюджетных мест, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, где будут обучать на бесплатной основе 1974 студентов и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, получивший 1271 бюджетное место, уточняется в сообщении.Всего 21 вузу, в том числе филиалам университетов, были распределены бюджетные места, добавляет пресс-служба.Также в пятерке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест - образование и педагогические науки (1787 мест), клиническая медицина (802 места), сельское, лесное и рыбное хозяйство (661 место), машиностроение (644 места), физическая культура и спорт (600 мест), поясняется в сообщении.По словам губернатора региона Алексея Текслера, в Челябинской области действуют 28 вузов федерального и регионального значения, в которых получают профессию более 100 тысяч студентов. "Примерно десятая часть из них учится за счет федерального бюджета: в этом году 10482 абитуриента смогут учиться в Челябинской области бесплатно. К тому же есть возможность получить специальность по целевому направлению. К примеру, в Южно-Уральском государственном медицинском университете 75% бюджетных мест на факультетах лечебного дела и педиатрии – целевые, а среди ординаторов целевиков и вовсе 99%", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Также глава региона отметил, что медиков и педагогов "у нас буквально "разбирают" по образовательным организациям еще до окончания вуза". "Похожая ситуация с инженерными кадрами: у многих вузов заключены соглашения с предприятиями региона, и пока студенты проходят производственную практику, работают в совместных исследовательских проектах, к ним уже присматриваются работодатели. В итоге у нас доля трудоустройства выпускников – почти 80%", – сказал он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Челябинского государственного университета, в этом году абитуриенты проявляют большой интерес к лингвистике, юридическим и IT-направлениям, также будущих студентов привлекают образовательные программы химического, биологического и физического факультетов, факультета фундаментальной медицины и единственного на Южном Урале факультета экологии. "Челябинский государственный университет в этом году предлагает 1122 бюджетное место по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Абитуриентам следующего года повезет чуть больше, ведь вузу выдели 1150 бюджетных мест", - сообщила пресс-секретарь вуза Анастасия Куренкова.Директор центра по работе с абитуриентами Южно-Уральского государственного университета Иван Сухих пояснил, что на следующий учебный год в вузе предусмотрено более 3,2 тысячи бюджетных мест, каждый год число мест увеличивается. "Школьники Челябинска и Челябинской области имеют хорошие шансы на поступление с таким количеством мест. Например, в Челябинске в этом году сдают ЕГЭ порядка 6 тысяч школьников, в области – 14 тысяч. Традиционно министерство науки и высшего образования РФ выделяет большое количество бюджетных мест на технические специальности, естественно-научные и информационные направления подготовки. Плюс с этого года мы запускаем 7 новых программ по магистратуре в области искусственного интеллекта – машиностроение, металлургия. В следующем году мы запускаем программу искусственный интеллект в области программной инженерии тоже с бюджетными местами. И через год мы запускаем программу искусственный интеллект в области прикладной математики", - сказал Сухих журналистам.
https://ria.ru/20220504/gazifikatsiya-1786773028.html
https://ria.ru/20220421/posevy-1784717478.html
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общество, алексей текслер, челябинская область, россия, челябинск, южно-уральский государственный университет, южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, навигатор абитуриента
13:44 11.05.2022 (обновлено: 15:33 11.05.2022)
 
Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области

Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области на 2023-2024 годы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – РИА Новости. Более 10,8 тысячи бюджетных мест выделили вузам Челябинской области на программы бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры на 2023-2024 годы, это почти на 400 мест больше, чем на 2021-2022 годы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2023/2024 год. По итогам конкурсной процедуры вузам Челябинской области выделили 10874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры", - говорится в сообщении.
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Так, в тройке вузов-лидеров по количеству мест Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), который получил 3216 бюджетных мест, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, где будут обучать на бесплатной основе 1974 студентов и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, получивший 1271 бюджетное место, уточняется в сообщении.
Всего 21 вузу, в том числе филиалам университетов, были распределены бюджетные места, добавляет пресс-служба.
Также в пятерке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест - образование и педагогические науки (1787 мест), клиническая медицина (802 места), сельское, лесное и рыбное хозяйство (661 место), машиностроение (644 места), физическая культура и спорт (600 мест), поясняется в сообщении.
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По словам губернатора региона Алексея Текслера, в Челябинской области действуют 28 вузов федерального и регионального значения, в которых получают профессию более 100 тысяч студентов. "Примерно десятая часть из них учится за счет федерального бюджета: в этом году 10482 абитуриента смогут учиться в Челябинской области бесплатно. К тому же есть возможность получить специальность по целевому направлению. К примеру, в Южно-Уральском государственном медицинском университете 75% бюджетных мест на факультетах лечебного дела и педиатрии – целевые, а среди ординаторов целевиков и вовсе 99%", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Также глава региона отметил, что медиков и педагогов "у нас буквально "разбирают" по образовательным организациям еще до окончания вуза". "Похожая ситуация с инженерными кадрами: у многих вузов заключены соглашения с предприятиями региона, и пока студенты проходят производственную практику, работают в совместных исследовательских проектах, к ним уже присматриваются работодатели. В итоге у нас доля трудоустройства выпускников – почти 80%", – сказал он.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Челябинского государственного университета, в этом году абитуриенты проявляют большой интерес к лингвистике, юридическим и IT-направлениям, также будущих студентов привлекают образовательные программы химического, биологического и физического факультетов, факультета фундаментальной медицины и единственного на Южном Урале факультета экологии. "Челябинский государственный университет в этом году предлагает 1122 бюджетное место по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Абитуриентам следующего года повезет чуть больше, ведь вузу выдели 1150 бюджетных мест", - сообщила пресс-секретарь вуза Анастасия Куренкова.
Директор центра по работе с абитуриентами Южно-Уральского государственного университета Иван Сухих пояснил, что на следующий учебный год в вузе предусмотрено более 3,2 тысячи бюджетных мест, каждый год число мест увеличивается. "Школьники Челябинска и Челябинской области имеют хорошие шансы на поступление с таким количеством мест. Например, в Челябинске в этом году сдают ЕГЭ порядка 6 тысяч школьников, в области – 14 тысяч. Традиционно министерство науки и высшего образования РФ выделяет большое количество бюджетных мест на технические специальности, естественно-научные и информационные направления подготовки. Плюс с этого года мы запускаем 7 новых программ по магистратуре в области искусственного интеллекта – машиностроение, металлургия. В следующем году мы запускаем программу искусственный интеллект в области программной инженерии тоже с бюджетными местами. И через год мы запускаем программу искусственный интеллект в области прикладной математики", - сказал Сухих журналистам.
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Челябинская областьОбществоАлексей ТекслерЧелябинская областьРоссияЧелябинскЮжно-Уральский государственный университетЮжно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университетНавигатор абитуриента
 
 
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