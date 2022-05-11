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Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца
Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца - РИА Новости, 11.05.2022
Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца
Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:45
2022-05-11T11:45
2022-05-11T11:45
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За три месяца при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя. Эти цифры в очередной раз подтверждают правильность выбранной стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства напомнили, что программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система."Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", – отметил Петр Бирюков.Сообщается, что во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За три месяца при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя. Эти цифры в очередной раз подтверждают правильность выбранной стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве
1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система.
"Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", – отметил Петр Бирюков
.
Сообщается, что во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.