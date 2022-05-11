https://ria.ru/20220511/vtorsyre-1787864310.html

Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца

Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца - РИА Новости, 11.05.2022

Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца

Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:45

2022-05-11T11:45

2022-05-11T11:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За три месяца при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя. Эти цифры в очередной раз подтверждают правильность выбранной стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства напомнили, что программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система."Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", – отметил Петр Бирюков.Сообщается, что во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.

https://ria.ru/20220506/park-1787206379.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы