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Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России

Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России - РИА Новости, 11.05.2022

Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России

Украинские боевики планируют взорвать заминированный Кайдакский мост на выезде из города Днепр при подходе сил России и ДНР, чтобы обвинить их в неизбирательных РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:48

2022-05-11T21:48

2022-05-11T21:52

в мире

россия

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

харьковская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать заминированный Кайдакский мост на выезде из города Днепр при подходе сил России и ДНР, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в среду руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и относятся к мирному населению исключительно гуманно.Боевики украинской территориальной обороны требуют по 200 долларов с каждого мирного гражданина за проезд по Кайдакскому мосту в городе Днепр в сторону ДНР или Харьковской области, сообщил Михаил Мизинцев."На выезде из города Днепр через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя "неподъемные" для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, харьковская область, днепр (город), михаил мизинцев