21:48 11.05.2022 (обновлено: 21:52 11.05.2022)
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России и сил ДНР
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать заминированный Кайдакский мост на выезде из города Днепр при подходе сил России и ДНР, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в среду руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что данный мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой народной республики будет взорван. Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры", - заявил Мизинцев.
Он еще раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и относятся к мирному населению исключительно гуманно.
Боевики украинской территориальной обороны требуют по 200 долларов с каждого мирного гражданина за проезд по Кайдакскому мосту в городе Днепр в сторону ДНР или Харьковской области, сообщил Михаил Мизинцев.
"На выезде из города Днепр через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя "неподъемные" для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека", - сообщил Мизинцев.
30 апреля, 08:00Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность