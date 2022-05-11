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Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/vsu-1788008173.html
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России - РИА Новости, 11.05.2022
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России
Украинские боевики планируют взорвать заминированный Кайдакский мост на выезде из города Днепр при подходе сил России и ДНР, чтобы обвинить их в неизбирательных РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:48
2022-05-11T21:52
в мире
россия
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
харьковская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать заминированный Кайдакский мост на выезде из города Днепр при подходе сил России и ДНР, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в среду руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и относятся к мирному населению исключительно гуманно.Боевики украинской территориальной обороны требуют по 200 долларов с каждого мирного гражданина за проезд по Кайдакскому мосту в городе Днепр в сторону ДНР или Харьковской области, сообщил Михаил Мизинцев."На выезде из города Днепр через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя "неподъемные" для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, харьковская область, днепр (город), михаил мизинцев
21:48 11.05.2022 (обновлено: 21:52 11.05.2022)
 
Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России

Украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе ВС России и сил ДНР

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские боевики планируют взорвать заминированный Кайдакский мост на выезде из города Днепр при подходе сил России и ДНР, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в среду руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что данный мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой народной республики будет взорван. Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры", - заявил Мизинцев.
Он еще раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и относятся к мирному населению исключительно гуманно.
Боевики украинской территориальной обороны требуют по 200 долларов с каждого мирного гражданина за проезд по Кайдакскому мосту в городе Днепр в сторону ДНР или Харьковской области, сообщил Михаил Мизинцев.
"На выезде из города Днепр через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя "неподъемные" для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека", - сообщил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРХарьковская областьДнепр (город)Михаил Мизинцев
 
 
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