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Папа Римский встретился с женами боевиков нацбата "Азов", сообщили СМИ

Папа Римский встретился с женами боевиков нацбата "Азов", сообщили СМИ - РИА Новости, 11.05.2022

Папа Римский встретился с женами боевиков нацбата "Азов", сообщили СМИ

Папа Римский Франциск поприветствовал жен двух членов украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), которые... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:36

2022-05-11T13:36

2022-05-11T14:39

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

украина

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вооруженные силы рф

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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РИМ, 11 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск поприветствовал жен двух членов украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), которые находятся на территории блокированного завода "Азовсталь", сообщает информационное агентство Askanews.Супруги Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка в сопровождении посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша встретились с понтификом после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, когда папа Франциск по традиции уделяет короткое время особым гостям.Как сообщает газета Corriere della Sera, женщины собирались передать понтифику два письма и несколько фотографий. В послании за подписью главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия содержится призыв к освобождению нацбата "Азов" из блокированной "Азовстали". Жены просят папу Франциска и митрополита Онуфрия оказать посредничество для эвакуации участников батальона.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК в субботу завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/bayden-1786894610.html

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, оон, международный комитет красного креста (мккк), владимир путин, михаил мизинцев