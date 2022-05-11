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Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/vozmozhnosti-1787819139.html
Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР
Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022
Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР
Украина исключила все возможности для достижения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T06:12
2022-05-11T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
украина
россия
луганская народная республика
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украина исключила все возможности для достижения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий", — подчеркнул собеседник агентства.Он уточнил, что такая же позиция, только в скрытой форме, была у Киева и на минских переговорах.Посол добавил, что "без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира &lt;...&gt; практически невозможно". Сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом, указал дипломат.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Родиона Мирошника послом ЛНР в России.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявил накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, войска ЛНР при поддержке российских подразделений прорвали оборону противника и вышли на административную границу республики.
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в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, родион мирошник, луганск
06:12 11.05.2022 (обновлено: 08:45 11.05.2022)
 
Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР

Посол ЛНР в России Мирошник: Украина обрывает все возможности для заключения мира

© РИА Новости / Александр ГальперинМужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная
Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украина исключила все возможности для достижения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий", — подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что такая же позиция, только в скрытой форме, была у Киева и на минских переговорах.

"Сейчас она (Украина. — Прим. ред.) в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и, тем более, в возможных взаимоотношениях с нами (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.), которых по факту на сегодняшний день не существует", — указал Мирошник.

Посол добавил, что "без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира <...> практически невозможно". Сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом, указал дипломат.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Родиона Мирошника послом ЛНР в России.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявил накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, войска ЛНР при поддержке российских подразделений прорвали оборону противника и вышли на административную границу республики.
Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникЛуганск
 
 
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