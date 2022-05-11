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Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР

Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022

Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол ЛНР

Украина исключила все возможности для достижения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T06:12

2022-05-11T06:12

2022-05-11T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

владимир путин

украина

россия

луганская народная республика

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украина исключила все возможности для достижения мира, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий", — подчеркнул собеседник агентства.Он уточнил, что такая же позиция, только в скрытой форме, была у Киева и на минских переговорах.Посол добавил, что "без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира <...> практически невозможно". Сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом, указал дипломат.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Родиона Мирошника послом ЛНР в России.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявил накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, войска ЛНР при поддержке российских подразделений прорвали оборону противника и вышли на административную границу республики.

https://ria.ru/20220511/naemniki-1787815795.html

украина

россия

луганская народная республика

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в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, родион мирошник, луганск