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Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 11.05.2022
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Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 11.05.2022
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня
В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:16
2022-05-11T16:16
общество
жкх
московская область (подмосковье)
вода
жилищно-коммунальные услуги
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Подмосковье завершается отопительный сезон, а это значит, что энергетики начинают подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. В целях проведения профилактических и ремонтных работ на котельных, с 1 июня в муниципалитетах региона начинаются плановые отключения горячего водоснабжения", - сказано в сообщении.Горячую воду будут отключать с 1 июня по 31 августа не более чем на 14 календарных дней, добавили в пресс-службе. График и сроки отключения жители региона могут узнать на тематическом информационном ресурсе "Интерактивная карта коммунальных услуг".
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общество, жкх, московская область (подмосковье), вода, жилищно-коммунальные услуги
16:16 11.05.2022
 
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня

В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подмосковье завершается отопительный сезон, а это значит, что энергетики начинают подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. В целях проведения профилактических и ремонтных работ на котельных, с 1 июня в муниципалитетах региона начинаются плановые отключения горячего водоснабжения", - сказано в сообщении.
Горячую воду будут отключать с 1 июня по 31 августа не более чем на 14 календарных дней, добавили в пресс-службе. График и сроки отключения жители региона могут узнать на тематическом информационном ресурсе "Интерактивная карта коммунальных услуг".
Отключение горячей воды в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 08:46
Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии
 
ОбществоЖКХМосковская область (Подмосковье)ВодаЖилищно-коммунальные услуги
 
 
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