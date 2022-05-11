https://ria.ru/20220511/voda-1787941737.html
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 11.05.2022
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня
В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:16
2022-05-11T16:16
2022-05-11T16:16
общество
жкх
московская область (подмосковье)
вода
жилищно-коммунальные услуги
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства."В Подмосковье завершается отопительный сезон, а это значит, что энергетики начинают подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. В целях проведения профилактических и ремонтных работ на котельных, с 1 июня в муниципалитетах региона начинаются плановые отключения горячего водоснабжения", - сказано в сообщении.Горячую воду будут отключать с 1 июня по 31 августа не более чем на 14 календарных дней, добавили в пресс-службе. График и сроки отключения жители региона могут узнать на тематическом информационном ресурсе "Интерактивная карта коммунальных услуг".
https://ria.ru/20220507/moskva-1787349847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, московская область (подмосковье), вода, жилищно-коммунальные услуги
Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня
В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячей воды