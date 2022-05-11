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Еврокомиссия рассказала об условиях получения цифровой шенгенской визы - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220511/vizy-1787906574.html
Еврокомиссия рассказала об условиях получения цифровой шенгенской визы
Еврокомиссия рассказала об условиях получения цифровой шенгенской визы - РИА Новости, 11.05.2022
Еврокомиссия рассказала об условиях получения цифровой шенгенской визы
Еврокомиссия раскрыла подробности получения цифровой шенгенской визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:20
2022-05-11T15:20
туризм
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еврокомиссия раскрыла подробности получения цифровой шенгенской визы, сообщает АТОР.К 2026 году планируется создать общую онлайн-платформу, на которой граждане 102 государств, включая Россию, смогут подать заявление, оплатить сбор и получить шенген. Претендентам предстоит указать стандартные сведения: личные и контактные данные, номер и срок действия загранпаспорта, род занятий и место работы, цель и сроки поездки, основной пункт назначения и список стран, которые планируется посетить. Отдельная графа будет касаться биометрии и ранее выданных шенгенских виз.Если турист намерен посетить несколько стран, система автоматически решит, какое именно государство отвечает за обработку документов.Посетить консульство или визовый центр, чтобы сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев, придется тем, кто впервые подает заявку, делал это 59 месяцев назад или получил новый паспорт.Шенгенская виза будет выдаваться не в виде наклейки в документ, как сейчас, а в цифровом формате — 2D-штрих-кода, криптографически заверенного органом по сертификации подписей страны (CSCA), выдавшего его.При этом размер визового сбора останется прежним. Сейчас для россиян он составляет 35 евро. Оплатить услугу можно будет онлайн.Все 26 стран шенгенской зоны собираются использовать единую визовую платформу ЕС. Вне этой системы останутся Ирландия, Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния: они продолжат выдавать бумажные разрешения на въезд. Можно ли будет посетить эти страны с цифровым шенгеном, пока не ясно.Запуск системы планируется к 2026 году. При этом он не будет одномоментным: страны смогут воспользоваться пятилетним переходным периодом.
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туризм, новости - туризм, россия, ирландия, болгария, еврокомиссия, евросоюз, визы, шенгенская виза
15:20 11.05.2022
 
Еврокомиссия рассказала об условиях получения цифровой шенгенской визы

С 2026 года россияне смогут подавать документы на шенгенскую визу и получать ее онлайн

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еврокомиссия раскрыла подробности получения цифровой шенгенской визы, сообщает АТОР.
К 2026 году планируется создать общую онлайн-платформу, на которой граждане 102 государств, включая Россию, смогут подать заявление, оплатить сбор и получить шенген.
Претендентам предстоит указать стандартные сведения: личные и контактные данные, номер и срок действия загранпаспорта, род занятий и место работы, цель и сроки поездки, основной пункт назначения и список стран, которые планируется посетить. Отдельная графа будет касаться биометрии и ранее выданных шенгенских виз.
Если турист намерен посетить несколько стран, система автоматически решит, какое именно государство отвечает за обработку документов.
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Посетить консульство или визовый центр, чтобы сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев, придется тем, кто впервые подает заявку, делал это 59 месяцев назад или получил новый паспорт.
Шенгенская виза будет выдаваться не в виде наклейки в документ, как сейчас, а в цифровом формате — 2D-штрих-кода, криптографически заверенного органом по сертификации подписей страны (CSCA), выдавшего его.
При этом размер визового сбора останется прежним. Сейчас для россиян он составляет 35 евро. Оплатить услугу можно будет онлайн.
Все 26 стран шенгенской зоны собираются использовать единую визовую платформу ЕС. Вне этой системы останутся Ирландия, Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния: они продолжат выдавать бумажные разрешения на въезд. Можно ли будет посетить эти страны с цифровым шенгеном, пока не ясно.
Запуск системы планируется к 2026 году. При этом он не будет одномоментным: страны смогут воспользоваться пятилетним переходным периодом.
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