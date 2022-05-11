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Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 11.05.2022
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Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 11.05.2022
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве
Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:45
2022-05-11T12:57
в мире
россия
польша
сергей андреев
варшава
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Все задаются вопросами, а зачем польские власти себя так подставили? Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная - идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому, что конечно выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html
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в мире, россия, польша, сергей андреев, варшава
12:45 11.05.2022 (обновлено: 12:57 11.05.2022)
 
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве

Посол в Варшаве Андреев: польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент 9 мая

© РИА Новости / Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Бухчин
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Все задаются вопросами, а зачем польские власти себя так подставили? Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная - идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому, что конечно выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".
В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Варшава - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:29
В канцелярии премьера Польши считают, что все дипломаты должны иметь защиту
 
В миреРоссияПольшаСергей АндреевВаршава
 
 
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