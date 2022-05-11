https://ria.ru/20220511/varshava-1787881065.html

Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве

Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 11.05.2022

Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве

Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:45

2022-05-11T12:45

2022-05-11T12:57

в мире

россия

польша

сергей андреев

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787656741_0:109:838:580_1920x0_80_0_0_5dde9996d3b1bca0d9f0f49b0ebd8672.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Все задаются вопросами, а зачем польские власти себя так подставили? Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная - идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому, что конечно выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html

россия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, польша, сергей андреев, варшава