https://ria.ru/20220511/varshava-1787881065.html
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 11.05.2022
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве
Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:45
2022-05-11T12:45
2022-05-11T12:57
в мире
россия
польша
сергей андреев
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787656741_0:109:838:580_1920x0_80_0_0_5dde9996d3b1bca0d9f0f49b0ebd8672.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент с нападением 9 мая, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Все задаются вопросами, а зачем польские власти себя так подставили? Позволив это безобразие, потому что дискредитация тотальная - идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно, потому, что конечно выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете", - сказал дипломат в эфире "Россия 24".В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
https://ria.ru/20220511/polsha-1787843891.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787656741_25:0:798:580_1920x0_80_0_0_e259ae3cbd6ddde15861155482acc9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, сергей андреев, варшава
12:45 11.05.2022 (обновлено: 12:57 11.05.2022)
Польские власти дискредитировали себя, заявил посол в Варшаве
Посол в Варшаве Андреев: польские власти дискредитировали себя реакцией на инцидент 9 мая