https://ria.ru/20220511/uvolnenie-1787897758.html

Троих работников Запорожской АЭС уволили за участие в "Бессмертном полку"

Троих работников Запорожской АЭС уволили за участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 11.05.2022

Троих работников Запорожской АЭС уволили за участие в "Бессмертном полку"

Компания-оператор всех действующих АЭС Украины "Энергоатом" сообщила об увольнении троих сотрудников Запорожской АЭС, расположенной на территории... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:38

2022-05-11T13:38

2022-05-11T13:38

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Компания-оператор всех действующих АЭС Украины "Энергоатом" сообщила об увольнении троих сотрудников Запорожской АЭС, расположенной на территории контролируемого РФ города Энергодар, за участие в акции "Бессмертный полк"."Трое теперь уже бывших работников Запорожской АЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию... С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены. Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Энергоатома"."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Люди с освобождённых территорий Запорожской, Херсонской и Харьковской области массово участвовали в "Бессмертном полку" 9 мая. Шествия прошли в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе и в других.В начале марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/polk-1787743982.html

https://ria.ru/20220508/parizh-1787523974.html

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Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, энергодар, украина, россия, запорожская аэс, энергоатом